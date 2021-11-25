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Сериалы
Вероятность конфликта: Прилучного и Муцениеце рассадили по разным углам

Вероятность конфликта: Прилучного и Муцениеце рассадили по разным углам

Накануне в столице прошла церемония вручения премии "Больше чем звезды". Вечер организовало издание "ОК!".
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Красную дорожку вечеринки посетили многие российские знаменитости. Среди гостей был замечен актер Павел Прилучный. Звезда сериала "Мажор" была в отличном расположении духа и с радостью общалась с репортерами.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Когда Павел Прилучный занял свое место за столом в зале, перед репортерами появилась его бывшая жена, актриса Агата Муцениеце. Облаченная в откровенное черное платье знаменитость покрутилась перед фотографами и тоже присоединилась к банкету.

Как сообщают очевидцы, весь вечер Прилучный и Муцениеце старательно избегали друг друга, изображая незнакомцев. Экс-супругов посадили в разных концах зала, видимо, чтобы свети на нет вероятность конфликта. Агата развлекалась с подругами. Павел следил за происходящим на сцене.

Ранее Муцениеце рассказывала, что общается с Прилучным только по поводу детей. У знаменитостей подрастают сын Тимофей и дочка Мия.

Напомним, Агата и Павел окончательно разошлись в середине 2020 года. Брак звезд экрана просуществовал девять лет. После развода актер сериала "Мажор" закрутил роман с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Агата Муцениеце, в свою очередь, после пары неудачных свиданий решила повременить с серьезными отношениями.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2021, 11:14 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость898990
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Недоактрисулька-сосулька Мученица только и прославилась на имени Прилучного! Плосколицая тупища с коровьими глазенками и вечно страдающей рожей по Павлуше!
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