Карпович бросилась вслед за улетевшим на курорт с Муцениеце Прилучным

Павел Прилучный взорвал Сеть свежим постом в соцсетях. В личном микроблоге звезда сериала "Мажор" опубликовала фото, на котором запечатлена с бывшей женой Агатой Муцениеце и детьми: Тимофеем и Мией. Как оказалось, Павел и Агата вместе повезли детей в Дубай.
В подписи к публикации артист отметил, что ранее уже приезжал с наследниками и Агатой на этот курорт. В его архиве даже сохранилось памятное фото. "Как быстро дети растут!" – отметил Павел под снимком.
Пока не очень понятно, решили Прилучный и Муцениеце воссоединиться, либо просто устроили отпрыскам отдых как в старые добрые времена. Пикантности ситуации добавляет то, что артист, по слухам, после развода сошелся со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович и все еще находится в отношениях с ней.
Карпович, к слову, тоже постит в соцсетях видео из Объединенных
Арабских Эмиратов. Накануне в микроблоге актрисы появились кадры ночного Абу-Даби.
Ролик сопровождался хештегом "portofino", что окончательно запутало
поклонников. Поведение Мирославы показалось странным. Портофино, напомним,
город в Италии.
Возможно, звезда "Папиных дочек" бросилась вслед за возлюбленным в ОАЭ и теперь они отдыхают большой компанией. Также актриса могла отправиться в путешествие по Европе, чтобы не коротать дни в одиночестве в Москве.