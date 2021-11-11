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Сериалы
Оставшийся с миллионными долгами Прилучный не возражал поделившей имущество Муцениеце

Оставшийся с миллионными долгами Прилучный не возражал поделившей имущество Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце раскрыла детали развода.
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Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце развелись в середине 2020 года. Проблем с расторжением брака у пары не возникло. Знаменитости смогли без посторонней помощи договориться о разделе имущества, алиментах и режиме общения с детьми.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

В интервью блогеру Иде Галич Агата Муцениеце призналась, что сразу выразила желание забрать себе московскую квартиру. Прилучный, по словам актрисы, не возражал. Мужу артистка оставила большой загородный дом, который был в ипотеке.

"Я сказала, что возьму квартиру и буду жить в городе, а ты делай, что хочешь", – вспомнила звезда.

Муцениеце и ее дети от Прилучного сейчас проживают в столичных апартаментах. Это жилье Агата после развода оформила только на себя. Относительно недавно знаменитость сделала там хороший ремонт.

Экс-жена Прилучного призналась, что оставаться в доме, где рухнул ее брак она не могла. Актрисе было бы морально тяжело жить в стенах, которые стали свидетелями разрыва. Агата точно не знает, что в итоге Павел сделал с загородной недвижимостью. Актриса предполагает, что особняк Прилучный продал, так как тоже не смог оставаться там.

Ранее Агата Муцениеце рассказывала, что ни она, ни ее муж не были счастливы в загородном доме. Вся жизнь там шла наперекосяк, жаловалась звезда.

Добавим, после расставания с женой Павел Прилучный оказался по уши в долгах. За доставшийся ему дом приходилось платить ипотеку – знаменитость была обязана вернуть банку 70 миллионов рублей. Кроме того, в копеечку обходилось обслуживание огромного особняка и участка. По слухам, даже машина звезды на тот момент была куплена в кредит.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2021, 18:15 Источник: Ютуб-шоу "Есть вопросики" ✓ Надежный источник
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