"Мне абсолютно не стыдно": Прилучный сделал заявление после публикации интимного ролика

На днях свет увидел пикантный клип вокалисток Кати и Волги Король. В ролике на композицию "Мира шум" звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный исполнил главную роль. Актер перевоплотился в страстного героя-любовника, забавляющегося с длинноногими близняшками-блондинками.
Почти сразу после премьеры музыкальное видео стало резонансным. Поборники морали набросились на Павла с критикой. Ролик показался слишком откровенным.
Прилучный, который обычно не реагирует на шумиху вокруг своей персоны, на это раз решил высказаться. По словам актера, он, Катя и Волга сняли красивые эротические кадры, которыми сегодня сложно кого-то удивить. Павел отметил, что многие смотрят фильмы для взрослых, и он не исключение.
Звезда "Мажора" подчеркнула, что в клипе на песню "Мира шум" заложен глубокий смысл. Авторы музыкального видео не снимали "сиськи ради сисек".
Прилучный доволен проделанной работой. "Мне абсолютно не стыдно", – заявил актер. Павел считает, что в клипе сестер Король воплотил в жизнь мечту каждого мужчины.
Знаменитость отметила также, что в будущем, возможно, споет вместе с близняшками. Актер открыт для экспериментов.
Отметим, минувшем летом ходили слухи, что Павел Прилучный закрутил роман с Волгой Король. Сплетни спровоцировало совместное фото звезд, на котором они отдыхают на яхте.