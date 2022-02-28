"У меня десятка два таких же детей": звезда сериала "Мажор" отказалась от внебрачной дочери

Александр Дьяченко не желает видеть девушку из Израиля.



Звезда сериала "Мажор" и фильма "Брат 2" Александр Дьяченко в минувшем году слег с коронавирусной инфекцией. Медики в буквальном смысле вытащили актера с того света. Последствия недуга были тяжелыми. У Александра развилась астения и депрессия. Долгое время актер не мог даже встать с кровати. Кроме того, из-за гормональных препаратов знаменитость сильно поправилась.

За Александра Дьяченко очень переживала гражданка Израиля, 27-летняя Эвелин Аптус. Молодая женщина считает себя внебрачным ребенком звезды "Мажора". Эвелин даже собиралась лететь в Россию, чтобы ухаживать за выздоравливающим папой, но родственники ее отговорили. Бабушке и дедушке пришлось вновь напомнить Аптус, что Дьяченко видеть ее не желает.

Четыре года назад Эвелин Аптус приезжала в Москву повидаться с Александром Дьяченко. После спектакля внебрачная дочь пришла в гримерку к звезде экрана с букетом. Актер, увидев девушку, очень рассердился. Он не взял цветы и грубо прогнал Аптус.

О том, что возможно является отцом, Александр Дьяченко узнал семь лет назад. Все эти годы он избегает встреч с предполагаемой дочкой. Эвелин Аптус готова пройти ДНК-тест, но артист отказывается от генетического исследования. Признавать девушку актер не желает.

"У меня десятка два таких же детей", – сказал как отрезал Дьяченко.

Маму Эвелин зовут Елена. По словам женщины, в прошлом у нее был роман с Александром. Дьяченко разорвал с ней связь, узнав о беременности, и улетел в Америку. Когда Эвелин родилась, говорит Елена, она сообщила об этом матери артиста. Родительница скрыла факт появления ребенка от Александра.

Дьяченко называет себя "маминым" сыночком. Артист очень привязан к родительнице. По словам знаменитости, после смерти отца, это единственный близкий ему человека. 56-летний Александр никогда не был женат.