Истрия с проломленным черепом Прилучного получила продолжение

Осенью 2020 года Павел Прилучный попал в неприятности. Звезда сериала "Мажор" оказалась в медицинском учреждении с множественными травмами. Как удалось выяснить журналистам, Павлу проломили череп в одном из ночных заведений Калининграда. Знаменитость пострадала от действий владельца клуба, бизнесмена Владимира Семенова.
Избитому Прилучному пришлось долго восстанавливать здоровье. Звезда "Мажора" обратилась в правоохранительные органы. Спустя более чем год дело дошло до суда. Слушание состоится 25 января. Владимир Семенов должен предстать перед Фемидой. Бизнесмена обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Предприниматель, считает следствие, действовал умышленно. Мотивом конфликта стала резко возникшая личная неприязнь.
По сообщению пресс-службы Ленинградского суда, Павел Прилучный получил не менее двух ударов в лицо и голову. Обвиняемый бил знаменитость ногами и руками. Звезда "Мажора", как сообщается, получила тяжкий вред здоровью – черепно-мозговую травму с переломом костей.
Отметим, ранее Владимир Семенов раскрыл детали драки с Павлом Прилучным. По словам предпринимателя, после потасовки он сам пришел в полицию. Бизнесмен заявил, что был вынужден обороняться, как как актер напал на него.