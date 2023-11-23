Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Четверг 23 ноября

14:00Родился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева 11:39Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов 07:42Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента 07:17Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами 06:21Без рук ужасно: Костомарову пришлось привязывать ракетку к протезу 05:16ТОП-5 болезней любителей злоупотреблять алкогольными напитками 04:35Дырка от бублика: Евгений Осин оставил внебрачную дочь без наследства 03:19Уходят лучшие: умер актер Александр Крыжановский 02:22Эта ошибка матерей приводит к детской аллергии 01:10Сплю по пять часов: Мария Погребняк рассказала о жизни после развода 00:31Эти пять листовых овощей необходимо включать в рацион для здоровья 00:05Обнаружено новое полезное свойство кофейной гущи 16:20100-летнему юбилею "Мосфильма" посвящается: Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" сезон 2023-2024 15:47От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова 14:04Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 12:19Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 08:30Назван способ снижения давления без лекарств 07:39Составляйте рацион правильно: ТОП полезных для сердца продуктов 07:18Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака 06:35Грозят ли росиянам новые ковидные ограничения: врач дал четкий ответ 06:00"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание 04:58Трагически погибла актриса Полина Меньших 04:17Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции 03:16Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам 02:09Убийственная красота: не делайте эти косметологические процедуры в домашних условиях 00:15Два этих фактора увеличивают риск гипертонического удара 17:01Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 15:31Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына 14:08Похорошела и помолодела: 58-летняя Лютаева предстала в новом образе 12:31Внешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 11:30Пережившая два развода Бородина дала бесценный совет женщинам 10:34Резко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима 08:06Ест на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 07:32Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре 06:32Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками 06:09Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю 05:18Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря 04:39"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 03:26Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей 02:26Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах 01:23ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой 00:38Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе 20:54В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 18:19Режиссер анимации Лакисов рассказал об изнанке профессии 16:42Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 15:46Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 13:59Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 12:58Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 11:41Обнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 10:56Истощенный и болезненный вид: как теперь выглядит уехавшая за границу Литвинова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов

Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов
159

23 ноября Антон Богданов отмечает день рождения. Сегодня имя актера знакомо многим зрителям, но не все знают, как складывается его жизнь за пределами экранов.

За свою карьеру Антон Богданов снялся в десятках кинопроектах и сыграл немало ярких ролей. Однако настоящую славу ему принес сериал "Реальные пацаны". Поклонники всегда с нетерпением ждали новых серий с участием артиста и с любопытством следили за тем, как складывается судьба его экранного героя. Но спустя девять лет актер неожиданно для всех принял решение покинуть съемочную площадку.

Расставаться с проектом, который стал ключевым в его карьере, Антону Богданову было нелегко. Но к тому моменту артисту уже активно поступали другие предложения о сотрудничестве, к тому же, он осознал, что давно перерос роль гопника Антохи. Однако первый год после ухода из сериала оказался очень тяжелым.

Долгое время Богданов не снимался и не зарабатывал, поэтому был вынужден продать свой единственный автомобиль. К счастью, это испытание звезде удалось преодолеть. Через какое-то время артист вернулся в строй и начал примерять на себя новые роли. Он снялся в картинах "Т-34", "Полярный" и многих других проектах, а также проявил себя как режиссер и сценарист.

Сегодня Антон Богданов активно снимается и регулярно появляется на экранах. Помимо карьеры, он преуспел и в личной жизни. Однако путь к настоящему счастью оказался не безоблачным. В 2010 году артист женился, но союз продлился всего несколько лет и закончился разочарованием.

Первой избранницей звезды стала очаровательная брюнетка Полина, никак не связанная с шоу-бизнесом. Будущую супругу актер встретил еще в студенчестве. Спустя восемь лет отношения переросли в брак, и у пары родился сын Демьян. Казалось, в семье всегда будет царить идиллия, но в какой-то момент супруги начали отдаляться. Однако окончательно союз рухнул, когда жена изменила артисту с его другом – коллегой по "Реальным пацанам" Станиславом Тляшевым.

Несмотря на предательство, Антон Богданов смог расстаться с супругой мирно. Теперь он принимает активное участие в воспитании сына и наслаждается счастьем уже с другой. Несколько лет назад актер встретил вторую половинку – фитнес-центра Лауру Кемстач. Влюбленные пока не поженились, но поклонники уверены, что долгожданное событие не за горами.

23 ноября 2023, 11:39
Антон Богданов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша с 20 ноября по 2 декабря

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

"Сын живет со мной!": экс-жену звезды "Реальных пацанов" затравили после откровений актера

Звезда "Реальных пацанов" о "звездной" свадьбе на Мальдивах: Я простой парень

Почему звезда "Ищейки" Банщикова боится показывать публике мужа

Почему звезда "Ищейки" Банщикова боится показывать публике мужа
Анна Банщикова объяснила, по какой причине предпочитает не демонстрировать свое семейное счастье. Знаменитая актриса знакома многим зрителям по ролям во многих российских фильмах и сериалах.

Слухи о романе с Арзамасовой и статус холостяка: жизнь звезды "Папиных дочек" Бледного

Слухи о романе с Арзамасовой и статус холостяка: жизнь звезды "Папиных дочек" Бледного
Филипп Бледный не входит в число знаменитостей, которые выставляют личную жизнь напоказ. Как и любой творческий человек, артист сталкивается со взлетами и трудностями в профессии.

Васильев назвал реальную причину ухода из "Сватов": вот в чем дело

Васильев назвал реальную причину ухода из "Сватов": вот в чем дело
Народный артист России Анатолий Васильев снялся в первых четырех сезонах сериала "Сваты", однако потом покинул проект. Недавно актер объяснил почему. В пятом сезоне сериала "Сваты" персонажа, которого играл Анатолий Васильев, решили в прямом смысле похоронить из-за отказа актера сниматься дальше.

Появились первые фото со съемок сериала "Счастливы вместе"

Появились первые фото со съемок сериала "Счастливы вместе"
Судя по кадрам, у Светы Букиной будет новый спутник. "Букины" станут прямым наследником сериала "Счастливы вместе", в свое время хорошо пошумевшего в телевизоре и за его пределами. На фотографиях, которыми поделилась "Общественная служба новостей", засняты Дарья Сагалова и Михаил Тарабукин.

Сыну Янковского досталась главная роль в сериале "Преступление и наказание"

Сыну Янковского досталась главная роль в сериале "Преступление и наказание"
Премьеру сериала с участием молодого актера запланировали на 2024 год. Иван Янковский, сын Филиппа и внук Олега Янковского, продолжает актерскую династию.

Выбор читателей

21/11ВтрТрижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 22/11СрдТрагически погибла актриса Полина Меньших 22/11СрдСлухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 21/11ВтрНакопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына 22/11СрдДважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 22/11Срд"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание