Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов

23 ноября Антон Богданов отмечает день рождения. Сегодня имя актера знакомо многим зрителям, но не все знают, как складывается его жизнь за пределами экранов.

За свою карьеру Антон Богданов снялся в десятках кинопроектах и сыграл немало ярких ролей. Однако настоящую славу ему принес сериал "Реальные пацаны". Поклонники всегда с нетерпением ждали новых серий с участием артиста и с любопытством следили за тем, как складывается судьба его экранного героя. Но спустя девять лет актер неожиданно для всех принял решение покинуть съемочную площадку.

Расставаться с проектом, который стал ключевым в его карьере, Антону Богданову было нелегко. Но к тому моменту артисту уже активно поступали другие предложения о сотрудничестве, к тому же, он осознал, что давно перерос роль гопника Антохи. Однако первый год после ухода из сериала оказался очень тяжелым.

Долгое время Богданов не снимался и не зарабатывал, поэтому был вынужден продать свой единственный автомобиль. К счастью, это испытание звезде удалось преодолеть. Через какое-то время артист вернулся в строй и начал примерять на себя новые роли. Он снялся в картинах "Т-34", "Полярный" и многих других проектах, а также проявил себя как режиссер и сценарист.

Сегодня Антон Богданов активно снимается и регулярно появляется на экранах. Помимо карьеры, он преуспел и в личной жизни. Однако путь к настоящему счастью оказался не безоблачным. В 2010 году артист женился, но союз продлился всего несколько лет и закончился разочарованием.

Первой избранницей звезды стала очаровательная брюнетка Полина, никак не связанная с шоу-бизнесом. Будущую супругу актер встретил еще в студенчестве. Спустя восемь лет отношения переросли в брак, и у пары родился сын Демьян. Казалось, в семье всегда будет царить идиллия, но в какой-то момент супруги начали отдаляться. Однако окончательно союз рухнул, когда жена изменила артисту с его другом – коллегой по "Реальным пацанам" Станиславом Тляшевым.

Несмотря на предательство, Антон Богданов смог расстаться с супругой мирно. Теперь он принимает активное участие в воспитании сына и наслаждается счастьем уже с другой. Несколько лет назад актер встретил вторую половинку – фитнес-центра Лауру Кемстач. Влюбленные пока не поженились, но поклонники уверены, что долгожданное событие не за горами.