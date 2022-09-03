Не пропустите! Новый сериал "Дом дракона" порвал российский кинематограф

Недавно состоялась премьера "Дома дракона" – приквела культового сериала "Игра престолов".

В России, по всей видимости, снимать сериалы разучились. Народу "скармливают" малобюджетные картины с посредственной игрой актеров и некачественными спецэффектами. Однако на помощь приходят иностранные сериалы, которые буквально бьют рекорды по просмотрам на всех российских платформах.

Недавно состоялась премьера "Дома дракона" – пожалуй, самого долгожданного сериала этого года. Картина является приквелом "Игры престолов" и рассказывает об истории дома Таргариенов. События, разворачивающиеся в сериале, происходили за сто семьдесят лет до рождения главной героини Дейнерис Бурерожденной.

Несмотря на то, что прежних героев в сериале нет, отсылок к "Игре престолов" предостаточно! Так, зрители могут наблюдать за их предками, которых с лёгкостью можно опознать по фамилиям. По старинке персонажи киноленты борются за престол. Хоть и в первой серии на этом моменте внимание акцентируется несильно, становится ясно, что железный трон вновь станет предметов ссор и споров.

Привлечь как новичков, так и бывалых фанатов "Игры престолов" может то, что режиссеры не стали тратить целый сезон на раскачку сюжета, как это было в прошлый раз. Интрига намечается в первой же серии. В ней можно увидеть все: любовь, драму, козни и сражения. Кстати, драконов показали практически сразу, что не может не радовать! Стоит отметить, что всего в сериале зрители смогут увидеть аж семнадцать драконов, так что будет зрелищно.

"Дом дракона" – знакомая многим атмосфера, которая, несомненно, вызовет ностальгические чувства у любого фаната "Игры престолов". А спецэффекты удивят, пожалуй, самого требовательного зрителя. Так, в первые же секунды мы видим взрослого дракона, парящего над Королевской Гаванью. Стоит отметить, что режиссеры не стали нарушать традиций и "напичкали" кинокартину постельными сценами разных форматов. Так что "Дом дракона" не стоит выбирать для семейного просмотра с детьми.

Смотреть или не смотреть приквел "Игры престолов"? Однозначно да! Несмотря на то, что пока что к просмотру доступны лишь две серии, можно с уверенностью сказать, что нас ждет захватывающий сюжет. Кстати, картина уже порвала российский и мировой кинематограф. Так, эксперты отмечают, что сериал стал самым масштабным и просматриваемым проектом в истории HBO.