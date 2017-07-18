Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"

В московском метро на станции "Маяковская" состоялась премьера первого эпизода нового сезона легендарной саги "Игра престолов". Первый в истории показ популярного сериала под землей посетили Артем Королев, Мага Умхаев, Мурад и Наталья Османн, Маша и Вероника Федоровы, Михаил Козырев, Игорь Гаранин, Саша Спилберг, а также фанаты "Игры престолов", которые выиграли билеты.
В этот вечер станция была украшена как средневековый замок. На входе гостей встречали белые ходоки, вольные "одичалые", прекрасная Дейнерис Таргариен и бессмертный Джон Сноу. Музыканты Mulermanband исполняли знаменитый саудтрек "Игры престолов", написанный композитором Рамином Джавади. На платформе была установлена копия Железного трона, чтобы каждый желающий смог почувствовать себя правителем Семи королевств и сделать памятное фото.
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