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Июль 18, 2017
просмотры: 123

Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"

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В московском метро на станции "Маяковская" состоялась премьера первого эпизода нового сезона легендарной саги "Игра престолов". Первый в истории показ популярного сериала под землей посетили Артем Королев, Мага Умхаев, Мурад и Наталья Османн, Маша и Вероника Федоровы, Михаил Козырев, Игорь Гаранин,  Саша Спилберг,  а также фанаты "Игры престолов", которые выиграли билеты.

В этот вечер станция была украшена как средневековый замок. На входе гостей встречали белые ходоки, вольные "одичалые", прекрасная Дейнерис Таргариен и бессмертный Джон Сноу. Музыканты Mulermanband исполняли знаменитый саудтрек "Игры престолов", написанный композитором Рамином Джавади. На платформе была установлена копия Железного трона, чтобы каждый желающий смог почувствовать себя правителем Семи королевств и сделать памятное фото.

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