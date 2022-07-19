"Часть мозга отказала": 35-летнюю актрису из "Игры престолов" разбили два инсульта

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк перенесла несколько инсультов.

Эмилия Кларк известна российскому зрителю по роли Дейнерис из культового сериала "Игра престолов". Актриса молода, красиво, однако, как выяснилось, здоровье ее подводит. Так, женщина перенесла несколько инсультов, о последствиях которых рассказала накануне.

Первый инсульт звезда перенесла в 2011 году, тогда она как раз снималась в популярном сериале. У Кларк лопнула аневризма, что стало причиной удара. Артистку госпитализировали и удалось спасти. Однако недуг вернулся вновь через несколько лет.

Спустя два года Эмилию вновь хватил удар, что снова заставило ее лечь в больницу. Актриса перенесла операцию – выяснилось, что аневризма увеличилась в несколько раз. К счастью, ей вновь удалось восстановиться.

Однако инсульты не прошли бесследно – об этом женщина рассказала в интервью. "Часть мозга отказала", – признается Кларк. Она заявила, что многие после перенесенного даже не могут членораздельно говорить. Поэтому то, что она сидит перед журналистами и рассказывает о себе, является настоящим чудом.

По словам Эмилии, ее память не пострадала, поэтому он может продолжать сниматься в кино и радовать поклонников своим появлением на телеэкранах. Также она заявила, что работает над спин-оффом сериала "Игра престолов".