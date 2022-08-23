От мажора до сутенера: Прилучный стал владельцем эскорт-агентства

Пожалуй, всероссийскую любовь принес Павлу Прилучному сериал "Мажор", где актер сыграл красавчика Игоря Соколовского. Однако на достигнутом артист останавливаться не стал и продолжил примерять на себя различные амплуа.
Скоро на экраны выйдет новый остросюжетный сериал "Жизнь по вызову", где звезда российского кино сыграла главную роль. Так, по сюжету Прилучный, а именно его герой, стал владельцем эскорт-агентства. Персонажа зовут Александр Шмидт, и он способен исполнить самые сокровенные мечты заказчика. За это его прозвали Мэджиком. Кстати, близкие героя Прилучного даже не догадываются о его профессии. Так, родным он представляется менеджером по консалтингу.
Агентство Шмидта процветает: к нему обращаются влиятельные люди. Однако в один момент герой теряет все. Так, на него и его бизнес начинают охотиться, а сам персонаж рискует потерять не только деньги, но и даже жизнь. Его цель – найти тех, кто стоит за его проблемами и нанести решающий удар.
Стоит отметить, что в сериале раскрывается жизнь эскорт-индустрии с ее обратной стороны. Съемочная группа провела немало интервью с представительницами данной сферы, чтобы показать ее без прикрас. Так, за мечты о богатой и красивой жизни дамам нередко приходится платить большую цену.