Ольга Будина предстала перед камерой после слухов о чудовищных метаморфозах внешности

Стартовали съемки многосерийного фильма "Земский доктор. Восемь лет спустя". Главную роль в картине исполнит популярная актриса Ольга Будина. Ленту создают специально для телеканала "Россия".
Работать творческий коллектив теленовеллы будет в Москве и Подмосковье. В картине также появятся другие звезды отечественного экрана. В распоряжении "Дни.ру" оказались первые фото со съемочной площадки.
Ольга Будина, напомним, последние несколько лет нигде не снималась. Актриса активно занималась общественной деятельностью. Ходили слухи, что со звездой отечественных теленовелл случились чудовищные метаморфозы. Дескать, она сильно поправилась и растеряла красоту. Но свежие фото со съемок опровергают эти домыслы. На кадрах с площадки "Земского доктора" 47-летняя знаменитость прекрасно выглядит.
"Земский доктор. Восемь лет спустя" – это продолжение истории доктора Ольги Самойловой. В новых сериях героиня актрисы Ольги Будиной выяснит, что авария, в которой погиб ее муж, инсценирована. На самом деле избранника Ольги убили. Виновные – заказчик и исполнитель преступления – все еще не понесли наказания. Более того, они продолжают творить зло. Расследование оборачивается для Самойловой большими проблемами. Теперь героине и ее семье грозит смертельная опасность.
Как писали "Дни.ру", ранее Ольга Будина говорила, что разочарована в отечественном кино. Актриса признавалась, что сегодня горько жалеет о некоторых собственных актерских работах.