Одиночество, оплеванные коллеги и отказ от приемного сына: о чем больше всего жалеет Ольга Будина

Почему Ольга Будина больше не снимается в кино.

22 февраля день рождения празднует популярная актриса Ольга Будина. Звезде культового сериала "Граница. Таежный роман" – 47. Несколько лет назад актриса завершила карьеру. Будина говорит, что на экраны никогда не вернется. Ольга разочарована в отечественном кинематографе. По ее мнению, сегодня фильмы создают не творцы, а дельцы. Более того, знаменитость считает, что некоторые картины, в которых она ранее снималась, оболванивают публику.

"Больше всего жалею о том, что фильмы, которым я отдала очень много энергии и всего того, что имела, оказались рупорами лжи", – делилась Будина в интервью.

Критикует звезда "Границы. Таежного романа" и коллег по цеху. Недавно, знаменитость открыто оплевала некоторых звезд экрана. Ольга Будина считает, что актеры, вываливающие в студиях скандальных телешоу грязное белье, — это "медийные клоуны", создающие информационный шум. А чуть позже Ольга Будина обрушилась на актеров, которые во время пандемии просили у государства финансовой поддержки. Актриса считает, что помогать надо врачам и учителям, а артисты должны решать проблемы самостоятельно.

Сегодня Ольга Будина активно занимается общественной деятельностью. Актриса выступает с лекциями о цифровизации и трансгуманизме. Артистка считает, что внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни человека несет в себе чудовищную опасность. Будина уверена, что прямо сейчас происходит информационная война и мировая революция. Лекций Будиной нет в Интернете. Артистка принципиально не выкладывает их. Ольга Будина не ведет соцсетей. По словам знаменитости, аккаунты, которые открыты от ее имени, — это фейки.

Также недавно Ольга Будина работала над серией роликов "Не допустим разрушения семьи". В этих видео актриса выступала против закона о домашнем насилии, который, по ее мнению, будет вмешиваться в дела семьи и лишит людей права жить своей жизнью.

Актриса сериала "Граница. Таежный роман" воспитывает единственного сына Наума. Наследнику Ольги уже 17 лет. Мальчик родился в недолгом браке актрисы с бизнесменом Александром Наумовым. От мужа Будина ушла почти сразу после родов. Актриса разочаровалась в супруге, который оказался не таким серьезным и ответственным, каким она его считала. После развода Наумов отказался материально обеспечивать сына. Ольга одна поднимала мальчика. Знаменитость не скрывает, что были в ее жизни периоды, когда ей и ее ребенку было попросту нечего есть.

После развода Ольга Будина личную жизнь так и не устроила. За минувшие 17 лет рядом со знаменитостью не был замечен ни один мужчина. Вероятно, актриса сознательно выбрала одиночество.

Ольга Будина думала об усыновлении. В одном из провинциальных детских домов она познакомилась с мальчиком Сашей. Знаменитость оформила опеку и забрала ребенка к себе в Москву. Поладить с детдомовцем Ольга так и не смогла. Со временем Будина поняла, что парень видит в ней лишь спонсора. Мальчик не захотел учиться и поступать в академию МЧС. Будина боялась, что сирота плохо повлияет на ее родного ребенка. В итоге Ольга отказалась от Саши, но идею участвовать в судьбах детей, которые остались без родителей, не оставила. Знаменитость основала благотворительный фонд.

Однажды Ольга Будина взялась помогать детскому дому в Угличе с ремонтом. В процессе сотрудничества актриса поняла, что деньги от спонсоров и государства оседают в чужих карманах. Обличить вора – директора детдома – помог главный бухгалтер учреждения. К сожалению, говорит Будина, наказать виновного по всей строгости закона не получилось.

"Потому что директор детского дома — ранее судимая, между прочим, — оказалась невесткой главы района. Там было все схвачено", – рассказывала звезда сериала.

Будина подключала СМИ, предоставляла доказательства и документы, но виновная все равно получила условный срок. Сейчас, отмечает Ольга, детским домом в Угличе руководит другая женщина. В учреждение звезду отечественного экрана не пускаю даже на порог.