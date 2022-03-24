50-летнюю Гришаеву обласкал известный ведущий: Выглядит моложе супруга

Нонна Гришаева, несмотря на разницу в возрасте, выглядит лучше супруга.

Звезда телешоу "Модный приговор" Александр Васильев заворожен актрисой Нонной Гришаевой. Историк моды считает, что правильно подобранный гардероб помогает артистке выглядеть моложе своих лет. В прошлом году звезде сериала "Беспринципные", напомним, исполнилось 50.

Гришаева, отмечает Васильев, невероятно женственна: у актрисы красивое личико, длинные ноги и точеная талия. Нонна мастерски сочетает цвета в одежде, подбирая их согласно своим природным данным. Актриса отдает предпочтение элегантности. В ее гардеробе много бархата, мягкого шелка, гипюра и кружева. Между тем, считает эксперт моды, знаменитость не помешана на брендах, как некоторые ее коллеги по цеху. Ведущий "Модного приговора" напомнил также, что Гришаева родом из Одессы, где любят все яркое.

Нонна Гришаева много лет счастлива в браке с актером Александром Нестеровым. Звезда "Беспринципных" старше избранника на 12 лет.

"Но, честно говоря, Гришаева выглядит моложе своего супруга", – высказался Васильев.

Рядом со стройной красавицей женой, считает эксперт моды, Нестеров выглядит как воротила бизнеса, а не как актер. "Перед нами мужественный и крепкий человек, у него такая брутальная волосатая грудь, борода", – рассудил Васильев. Ведущий "Модного приговора" уверен, что Александр Нестеров обожает супругу.