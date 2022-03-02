"В удовольствие, все роскошно": как живут дети Марины Александровой от известного режиссера

Актриса Марина Александрова замужем за известным режиссером Андреем Болтенко уже более десяти лет. У пары подрастает девятилетний сын Андрей и шестилетняя дочь Екатерина.
В свежем интервью звезда сериалов "Мосгаз", "Псих" и "Екатерина" поведала, что ее первенец Андрей растет очень самодостаточным. Сына Марина Александрова назвала индивидуалистом. Ранее мальчик мечтал стать океанологом, но сейчас грезит писательской карьерой. Наследник знаменитости уже набил первый рассказ на печатной машинке, которую получил в подарок от Дмитрия Глуховского.
Отпрыск актрисы и режиссера обожает литературу. Мальчик предпочитает фантастику. Как отметила Александрова, ее ребенок уже может читать на русском, английском и испанском.
Шестилетняя Екатерина, отметила Марина, равняется на брата и тоже много времени уделяет чтению. Наследница знаменитости уже ходит в школу. От учебы девочка в полнейшем восторге, поэтому очень расстраивается, когда класс уходит на карантин, например.
Недавно Александрова возила дочь во Францию. Актриса и ее девочка вдвоем изучали Париж. Екатерина влюбилась в город на берегах Сены. "Мама, я так люблю воздух Парижа!" – кричала девочка родительнице, гуляя по Елисейским полям.
Марина и Екатерина наняли фотографа и устроили съемку на улицах Парижа. К случаю мама и дочка купили красные береты в сувенирной лавке на Монмартре. Шестилетняя дочь актрисы хотела выглядеть как француженка.
"Вот в этом вся Катерина. Все у нее в удовольствие, все роскошно", – поделилась звезда отечественных теленовелл.