Перестали сгибаться: Федункив раскрыла правду об отказавших ногах и коварной болезни

В мае 2021 года в Сети появились тревожные новости о звезде сериала "Реальные пацаны" Марине Федункив. Говорили, что у актрисы отказали ноги. Якобы Марина была доставлена в Центральную клиническую больницу так как не могла самостоятельно передвигаться.
В свежем интервью Марина Федункив призналась, что недавно у нее действительно были серьезные проблемы со здоровьем. Актриса перенесла коронавирусную инфекцию, которая дала осложнения на ноги.
"Сразу после болезни у меня вылетели два мениска…" – посетовала звезда.
В острую фазу недуга у Федункив перестали сгибаться ноги. На длительное время Марина выпала из обоймы. Между тем сам ковид, говорит звезда, протекал у нее в легкой форме. Актриса потеряла обоняние и чувствовала слабость в теле. "Убедилась, что ковид бьет по слабым местам в организме", – отметила звезда.
В тяжелый период Марину Федункив поддерживал супруг, итальянский предприниматель Стефано Маджи. Как рассказала актриса, сейчас она и ее избранник живут на два дома. У Стефано есть квартира в столице, а у Марины дом с участком под Троицком. Когда супруги устают от городской суеты, то уезжают поближе к природе. Федункив отмечает, что ее дом мало похож на дворец, но он именно такой, о каком она всегда мечтала.