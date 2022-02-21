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Шоу-бизнес
"В синяках была, изувеченная": Федункив устроила потасовку со звездой Comedy Woman Сысоевой

"В синяках была, изувеченная": Федункив устроила потасовку со звездой Comedy Woman Сысоевой

Марина Федункив осталась без работы после избиения своей коллеги по творческому цеху.
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Актриса полюбилась зрителям умением сыграть типичную российскую женщину из глубинки, которая за словом в карман не полезет, а если надо, может и огреть. Как оказалось, черты, которые Федункив показывает на экране, присутствуют в ее характере и в жизни.

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Артистка вспомнила, как во времена работы в популярном комедийном шоу Comedy Woman побила свою коллегу – Надежду Сысоеву. К слову, блондинка уже рассказывала свою версию случившегося: мол звезда сериала "Реальные пацаны" напала на нее с кулаками во время гастролей. Однако у Федункив на этот счет свое мнение. Она призналась, что Сысоева вывела ее из себя своим хамством во время нахождения команды шоу в аэропорту: якобы девушка некрасиво послала ее, а актриса не стала терпеть такого отношения к себе и дала ей "подзатыльник и поджопник". По словам Федункив, сильных ударов не было, так что коллега по цеху не пострадала.

"Не скажу, что она в синяках была, изувеченная", – вспомнила детали потасовки звезда.

После случившегося Марину наказали, запретив ей выступать в шоу целый год. Но, по ее признанию, тогда она уже сама задумывалась об уходе, так что, такое решение продюсеров не сильно ее расстроило. Конечно, позже она извинилась перед Сысоевой за то, что сделала, но уверена, что, если бы это произошло еще раз, она бы поступила так же.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
21 февраля 2022, 10:44 Источник: YouTube-шоу "Сама Меньшова" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда Comedy Woman вышла в свет в странном виде

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