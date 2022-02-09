Поставили на счетчик за долги: почему Куценко набросился на девушку-репортера

Популярный актер Гоша Куценко пожаловался на финансовые проблемы. По словам знаменитости, сейчас ему приходится отдавать старые долги. Как оказалось, Куценко возмещает убытки за фильм "Дикари", который 15 лет назад провалился в прокате. К слову, только на раскрутку этого фильма потратили миллион долларов.
Точную сумму долга Куценко не назвал. Однако подчеркнул, что речь идет о больших деньгах. Имена лиц, которые поставили его на счетчик, Гоша тоже не обнародовал.
Сейчас артист много работает, чтобы рассчитаться с кредиторами. Сниматься в рекламу Куценко больше не зовут. Гоша жалуется, что его место на баннерах заняли молодые и талантливые коллеги по цеху.
"Я нищий актеришка!" – сетует знаменитость.
О своей беде Гоша Куценко рассказал на премьерном показе картины "Однажды в пустыне". Когда журналисты попросили актера назвать сумму долга, артист вышел из себя. Гоша с гневом накинулся на девушку-репортера.
"Кто вас учил такие вопросы задавать?" – взбеленился Куценко. Гоша добавил, что мужчина должен говорить исключительно о собственных преимуществах. "Мне, может, интересно, как вы, девушки, устроены – разденьтесь!" – приказал собеседнице артист.
Куценко отметил также, что, если бы смог вернуться на два десятилетия назад, то прожил бы жизнь немного иначе. Артист не стал бы ссориться с теми, с кем поссорился, научился бы любви и дружбе.
Самое непростое в профессиональной жизни актера, сказал Куценко, - противостоять соблазну. У артиста всегда много искушений. Гоша бросил пить и определил, что в жизни для него самое важное. В приоритете у артиста – любовь и наслаждение.
Гоша Куценко скоро отметит 55-летие. В день рождения, 20 мая, Гоша выйдет на сцену "Крокус Сити Холла" с юбилейным концертом. Кроме того, сейчас артист снимается в сериале для Netflix "Анна К.". Сценарий ленты основан на произведении Льва Толстого "Анна Каренина". Гоше Куценко досталась роль Степана Облонского.