Пение в переходе, лишний вес и обувь с помойки: какими помнят в ГИТИСе Пересильд и Николаеву

Звезда сериалов "Знахарь" и "Цыпленок жареный" Елена Николаева рассказала о веселых студенческих временах. Актриса училась в ГИТИСе у Олега Кудряшова. На одном курсе с артисткой обучались Юлия Пересильд, Наталья Ноздрина, Артем Тульчинский, Роман Шаляпин и Павел Акимкин.
В свежем интервью Елена Николаева поведала, что она и все ее однокурсники были из бедных семей. Денег не было, поэтому приходилось постоянно что-то придумывать. Например, чтобы заработать на сюрприз для парней к 23 февраля, Николаева, Пересильд, Ноздрина и еще две девушки пошли петь в подземный переход. Будущие звезды отечественного экрана исполняли композицию "Дорогие мои москвичи". Вокальные способности студенток ГИТИСа прохожие оценили по достоинству – какой-то мужчина дал им 20 долларов.
"Просто курс бомжей какой-то!" – с улыбкой вспоминает о Николаева. По словам звезды "Цыпленка жареного", в их аудитории всегда царила антисанитария. Однажды помещение, в котором занимались ученики Кудряшова, даже пришлось опечатать за несоблюдение санитарных норм. В классе творился настоящий ужас – там жили живые голуби и крыса, стояла бочка с песком, в углу валялась куча вонючей обуви, которую студенты иногда приносили с помоек, а одна стена была разрушена до кирпича.
"На свой курс Олег Львович собрал маргиналов со всей страны", – смеется Елена Николаева.
Актриса рассказала также, что ее Пересильд и других девушек педагоги постоянно распекали за лишний вес. Так совпало, что практически все ученицы того курса были в теле.
"Если поставить в аудитории в ряд меня, Пересильд, Ноздрину и Смирнову, мы занимали всю стену", – вспомнила звезда "Цыпленка жареного".