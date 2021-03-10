Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом

Актриса, известная по роли Анны Ханиной в популярной медицинской теленовелле, трижды ходила под венец. В начале 2000-х Евгения Лютая вышла замуж за режиссера Алексея Быстрицкого. Как вспоминает звезда сериала "Склифосовский", она и ее избранник были слишком молоды, когда отправились в ЗАГС. У новоиспеченного супруга Евгении на тот момент не было даже профессии. Именно Лютая уговорила Быстрицкого учиться на кинорежиссера.
Вторым мужем актрисы стал уроженец Нигерии по имени Стив. В этих отношениях у Евгении появился сын Санни. По словам звезды сериала "Склифосовский", брак развалился из-за разности менталитетов. С отцом первенца Лютая поддерживает дружбу. Стив регулярно общается с наследником.
В третий раз актриса сочеталась узами брака с певцом Борисом Дьяковым – солистом ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова. От вокалиста Евгения Лютая родила второго ребенка. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" актриса призналась, что собиралась прожить всю жизнь с Дьяковым.
По словам звезды сериала "Склифосовский", однажды она осознала, что даже у любви есть "срок годности". Ее чувства с Борисом Дьяковым выдохлись.
"Я не стала спасать просроченный продукт", – призналась Евгения Лютая. Артистка считает, что точку в отношениях необходимо ставить до того, как они окончательно испортились. Нельзя доводить ситуацию до вражды и ненависти.
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