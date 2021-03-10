"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским

Актриса стала гостьей программы "Судьба человека" и рассказала Борису Корчевникову о том, как практически вышла замуж за своего коллегу. Их отношения с Антоном Макарским были невероятно близкими.

Сейчас артистке 41 год, и она до сих пор с улыбкой вспоминает историю их любви. Их чувства и намерения были светлыми и настоящими, они очень хотели стать мужем и женой. Тогда влюбленные долго ждали лета, чтобы отправиться в Уфу и попросить благословения у родителей Евгении. Все так и случилось.

Однако официально пара так и не зарегистрировала отношения. Лютая сообщила, что постоянно слышала: сам Макарский всегда говорит, что она покинула его, но с этим утверждением звезда совершенно не согласна. По словам актрисы, в один момент она осознала, что впереди долгая жизнь, а они оба слишком эмоциональны, чтобы провести ее вместе. "Искры бы летели", если бы дошло до чего-то серьезного, считает Евгения.

Однако их роман, по мнению Евгении, закончился тогда, когда должен был. Лютая вспомнила, что тогда Антона Макарский был уже относительно успешен и активно занимался карьерой, а она еще училась. Их разрыв прошел достаточно легко, а теплые отношения сохранились и после.

Евгения Лютая утверждает, что никогда не была рядом с "недостойными мужчинами", а Антон всегда заботился о ней, и после расставания это не изменилось. "Был хорошим ориентиром в моей жизни", – характеризует артиста бывшая возлюбленная.

