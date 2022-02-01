Сухорукова затоптали, режиссер скатился с лестницы: что произошло на съемках "Цыпленка жареного"

Актер Виктор Сухоруков раскрыл детали съемок сериала "Цыпленок жареный". Накануне многосерийный фильм стартовал на Первом канале. В картине 70-летняя знаменитость сыграла главную роль – владельца подпольного питейного заведения дядю Колю. Действие картины происходит в 1921 году в Петрограде, в период "сухого закона".
На главную роль в сериал "Цыпленок жареный" Виктора Сухорукова пригласили сразу. Как оказалось, актер давно знаком с режиссером проекта, Еленой Николаевой. Постановщица и артист хотели поработать вместе, наконец, удобный случай представился.
В свежем интервью Сухоруков поведал, что Николаева очень серьезно и ответственно относится к тому, что делает. Как рассказал Виктор Иванович, однажды режиссер "Цыпленка жареного" упала с лестницы во время репетиции. Елена скатилась со ступеней и заработала серьезную травму позвоночника. Несмотря на боли в спине, Николаева отказалась от больничного. Больше двух месяцев она работала в специальном корсете.
Травмы на площадке получил и сам Виктор Сухоруков. "Меня затоптал каблуками канкан!" – поведал актер. В ноги к танцующим дамам Виктор Иванович бросился по собственной инициативе. Актер решил разбавить одну из сцен импровизацией. Оператору и режиссеру Сухоруков приказал снимать во что бы то ни стало. Бросившийся в "гущу кордебалета" артист оказался на полу под ногами танцовщиц. "Били по мне, как лошадиные копытца", – поведала знаменитость. К счастью, во время импровизации серьезных увечий Сухоруков не получил.