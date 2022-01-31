"Чувствовал вкусный запах губ": Сухоруков о страстных ласках с Пеговой

Сегодня, 31 января, Первый канал начинает трансляцию сериала "Цыпленок жареный". Главная роль в ленте досталась актеру Виктору Сухорукову. 70-летний артист воплотил в жизнь образ дяди Коли – вора в законе, который во времена "сухого закона" владеет подпольным рестораном. Партнершей Виктора Сухорукова в ленте стала блистательная Ирина Пегова. 43-летней актрисе доверили роль любовницы центрального персонажа "марухи".
По словам Сухорукова, он впервые за почти полувековую карьеру играл героя-любовника с драматической линией. Обычно постановщики и продюсеры не видят Виктора Ивановича в таком амплуа. Режиссер сериала "Цыпленок жареный" Елена Николаева осмелилась разглядеть в актере "потенциал к эротическим сценам и образу денди с толпой любовниц".
В роли дяди Коли, говорит Сухоруков, он будет невероятно элегантен. Уже на съемках артист понял, что идеально вписался в образ, он как будто появился на площадке приямком из 1921 года.
"Глядя на своего персонажа в мониторе, даже слышал французский одеколон, чувствовал вкусный запах губ моей партнерши — Ирины Пеговой", – поделился Виктор Иванович.
Знаменитость в какой-то момент растворилась в своем герое. "А я-то там, воистину два метра ростом — скабрезный, сволочь, любовник, подонок, гуляка", – поведал Сухоруков.
На площадке "Цыпленка жареного" у Виктора Сухорукова было много пикантных сцен с Ириной Пеговой. По словам актера, он целовался с прекрасной женщиной и актрисой. Так страстно перед камерой 70-летний артист ласкал партнершу впервые, однако учиться этому ему не пришлось. Сухоруков признался, что смутился и почувствовал неловкость, когда увидел свои поцелуи с Пеговой на экране.