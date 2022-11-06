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Сериалы
Минус 30 кг: актриса Дибцева раскрыла секрет похудения без диет

Минус 30 кг: актриса Дибцева раскрыла секрет похудения без диет

Ольга Дибцева никогда не была худышкой, поэтому уж точно знает все о похудении.
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Звезду "Холопа" можно смело причислить к звездам, которые смогли победить лишний вес – именно поэтому она является примером для многих женщин. Ольга Дибцева, к слову, никогда не была худышкой, но умудрялась завораживать окружающих своими пышными формами.

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Вопрос лишних килограммов, по признанию актрисы, ее волновал всегда. В итоге за свою жизнь она испробовала массу способов похудения, но не все они были безопасными для организма. Очень сильное влияние на фигуру артистки оказала беременность. К слову, на роды она шла с отметкой на весах в 93 килограмма!

Для Ольги Дибцевой это была настоящая катастрофа и не только из-за изменений во внешности – ей банально было сложно передвигаться. После появления на свет ребенка артистка умудрилась сбросить 30 килограммов! Перед достижением этой цели она дала себе обещание подходить к вопросу с трезвым умом и не вестись на диеты, которые негативно влияют на организм и здоровье.

Секрет сброса лишнего веса у нее простой – грамотный диетолог, который в первую очередь работает с "диетическим мышлением" и учит питаться, не переедая. Вот и все. Что касается спорта, то с ним актриса не очень дружит. Но в процессе похудения Ольга Дибцева тренировки, конечно, посещала, правда, они были не такими изнурительными.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ольга Дибцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2022, 20:10 Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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