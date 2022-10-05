“Еще одна любовница”: Богомолов наставил рога Собчак без зазрения совести

Режиссер Константин Богомолов запускает новый проект — сериал "Кеша", передает Радио 1. Сюжет крутится вокруг пяти главных героев, каждый из которых ничем не похож на другого. Супруг Ксении Собчак исполнит в проекте основную мужскую роль.
Главный герой Иннокентий Мельников, или просто Кеша, уже трижды разведен. С каждой женщиной мужчина никак не может расстаться — со всеми он поддерживает и дружеские, и интимные отношения. Но тайно. "Идеальная схема... Но она начинает рушиться, когда у героя появляется ещё одна любовница", — так можно описать сюжет сериала одним предложением.
Интересно, что режиссер Валерий Тодоровский считает Константина Богомолова подходящим персонажем для роли Кеши. Возможно, дело в типаже Богомолова — харизматичный, но слегка ранимый мужчина, которому необходимо видеть рядом с собой сильную женщину. Показывая зрителю историю, Богомолов наставил рога Ксении Собчак без зазрения совести: он сыграл в любовь с толпой других женщин, будто бы наяву у него нет супруги. Он мастерски вжился в роль героя, который меняет фавориток как перчатки.
Сценарий к сериалу "Кеша" написала Анна Козлова, рассказывает RT. Ранее, она уже работала над проектами "Краткий курс счастливой жизни" и "Медиатор". Богомолов считает, что сценарий написан живым языком, в котором удалось совместить и юмор, и драму, и некую жизненную циничность. По мнению режиссера, сериал собрал на площадке "сливки русского кино".