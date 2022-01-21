"Хочется быть уверенным в родстве": предполагаемый сын Абдулова сделал важное заявление

Возможный наследник покойного Александра Абдулова признался, что готов пройти ДНК-тест, чтобы узнать правду. Семья знаменитого актера согласилась встретиться с Александром.

Мужчина рассказал, что спросил свою мать, действительно ли его отцом является звезда театра и кино, на что получил утвердительный ответ. "Хочется быть уверенным в родстве", – заявил Александр.

Также он заверил, что помимо этого ему не нужны ни деньги, ни наследство артиста. Предполагаемый сын актера отметил, что хорошо зарабатывает и ни в чем не нуждается. Жалеет он лишь о том, что его вероятный родитель рано ушел из жизни, и Александр так и не успел его обнять.

Отметим, что больше трех десятков лет в пиджаке Александра Абдулова лежал снимок мальчика по имени Саша. Родственники артиста нашли фото только в 2021 году, перебирая вещи покойного. Выяснилось, что у Александра Абдулова есть внебрачный сын, о котором никто не подозревал.

Короткий роман у женатого актера и швеи Ольги случился в далеком 1986 году. Тогда же девушка уехала на родину в Казахстан, а через девять месяцев родила сына. Через несколько лет Ольга рассказала звезде о ребенке, написав письмо и отправив фотографию. Александр Абдулов спрятал снимок сына, но встретиться с ним так и не решился.

Пару месяцев назад вдова брата актера Альбина передала экс-избраннице актера Виктории Лановской несколько его вещей. Тогда-то фото ребенка и всплыло. Женщины готовы встретиться с внебрачным сыном артиста. Согласны они и провести генетическую экспертизу. Примечательно, что пиджак Александра Абдулова ни разу не стирали и не сдавали в химчистку. Для ДНК-теста Лановская намерена отдать пиджак и сигарету звезды в лабораторию.