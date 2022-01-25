"Ну, здравствуй, мир!": счастливый Мерзликин показал новорожденного после слухов о разводе

Артист, судя по всему, наслаждается ролью родителя.

Известный актер Андрей Мерзликин – счастливый муж и отец. Весной этого, 2022 года артист и его супруга Анна отметят 16-летие совместной жизни.

Накануне семья Мерзликина отпраздновала день рождения младшего ребенка, Макара. Отпрыску знаменитости исполнилось шесть лет.

В личном микроблоге Андрей опубликовал архивное черно-белое фото. Артист запечатлел крупным планом новорожденного Макара.

"Шесть лет назад… Ну, здравствуй, мир!" – трогательно подписал пост Мерзликин.

У звезды отечественного экрана Андрея Мерзликина четверо детей. Супруга подарила артисту первенца Федора в 2006 году. Через два года после этого радостного события в семье появилась девочка Серафима. В 2010-м Андрей и Анна вновь стали мамой и папой – на свет появилась Евдокия. Младший ребенок пары, Макар, родился 24 января 2016 года.

В одном из интервью Мерзликин признавался, что к воспитанию девочек и мальчиков у него разный подход. Дочки, уверен артист, считают его лидером априори, между тем уважение сыновей надо завоевывать. Федор и Макар внимательно следят за тем, соответствует ли их папа тем требованиям, которые им предъявляет. "И не дай бог говорить одно, а делать другое!" – сетовал Мерзликин. Андрей воспитывает наследников собственным примером.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о разводе четы Мерзликиных. Эту информацию журналисты обнаружили на сайте одного из столичных судов. Позднее выяснилось, что Анна и Андрей расставаться не собираются – их перепутали с однофамильцами.