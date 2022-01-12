Пакет с лекарствами и часть ремня под телом: обнародованы детали кончины актера "Глухаря"

СМИ сообщают о смерти актера сериалов "Глухарь" и "Интерны" Алексея Гериловича. Ему было всего 48 лет.
Алексей несколько дней игнорировал телефонные звонки. Друг приехал навестить Гериловича и нашел его на кухне обнаженным и бездыханным. В случившемся разбираются сотрудники полиции. Причины трагедии пока неясны, в этом будут разбираться судмедэксперты, между тем следователи не видят следов криминала.
По данным Пятого канала, в спальне квартиры Алексея криминалисты нашли перевернутый стол. Под телом артиста обнаружен пакет с лекарственными средствами и часть ремня.
Алексей Герилович – выпускник Государственной академии искусств, что в Белоруссии. Диплом артист получил в 1998 году. В его творческой биографии несколько десятков ролей. Благодаря крепкому телосложению и харизме Герилович часто получал роли бандитов и телохранителей. Его также можно увидеть в картинах "Балабол 4", "Закон каменных джунглей", "Универ" и других.
Алексей любил спорт и не жаловался на здоровье. В минувшем году звезда сериалов переболела ковидом. Друзья и знакомые отзываются о Гериловиче только с теплотой.