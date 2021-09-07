Прижавшая младенца к груди Оксана Фандера сделала заявление

Актриса не скрывает своего счастья.

Этим летом 53-летняя актриса кино и сериалов Оксана Фандера стала бабушкой. У сына артистки Ивана Янковского и его избранницы Дианы Пожарской родился сын. Мальчика назвали Олегом, он стал потным тезкой своего знаменитого прадедушки – звезды советского кино.

В конце августа сыну Янковского и Пожарской исполнилось два месяца. В личном инстаграм-аккаунте актриса Оксана Фандера опубликовала трогательное фото с внуком. В кадре знаменитость запечатлена на диване, она окружена игрушками. Фандера нежно прижимает к груди младенца. Судя по всему, знаменитость сегодня нянчится с маленьким Олегом.

В подписи под публикацией Оксана Фандера сделала неожиданное заявление. Знаменитость отметила, что ее внук – настоящий мужчина.

"Если мальчик заставляет женщину чувствовать себя счастливой, то это мужчина, а не мальчик", – высказалась актриса.

"Сколько любви в этом фото❤️😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это и есть то самое счастье)❤️🤗", "Это так трогательно !!! Вы потрясающая женщина!!", "Ах, как они пааааахнут в этом возрасте. 😍", – отметили в комментариях к посту Фандеры пользователи Сети.

Напомним, в начале июня в Сети активно обсуждали внешний вид Оксаны Фандеры. Артистка появилась на светском мероприятии с проседью в волосах.