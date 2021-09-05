Молодая жена бросила звезду ситкома "Счастливы вместе" Логинова

Этот брак звезды продлился менее года.

22-летняя актриса Мария Гуськова сообщила о разводе. Девушка ушла от мужа, 46-летнего Виктора Логинова, звезды сериала "Счастливы вместе".

О причинах разрыва Гуськова не сообщила. Между тем в свежей публикации в личном инстаграм-аккаунте Мария написала, что теперь на первом месте для нее будет профессия и ничего более.

Комментаторы пришли к выводу, что Логинов как-то препятствовал творческой реализации девушки, дескать, это и спровоцировало разрыв. Не исключено, что остаться вместе паре помешала огромная разница в возрасте – 24 года. Подтверждения догадкам интернет-обитателей пока нет.

Брак с Гуськовой для Логинова был четвертым. Этот союз продлился меньше года. Ранее в интервью звезда сериала "Счастливы вместе" признавалась, что мечтает о детях от Марии. "Хоть восемь — сколько Бог даст", – говорил Виктор.

Напомним, Виктор Логинов впервые отправился в ЗАГС в 1994 году. В этом союзе у артиста появился первенец – Анна. Во втором браке, звезда ситкома вновь познала радость отцовства – избранница подарила ему сына Дмитрия. Долгое время отношения Виктора с этим ребенком не ладились. Лишь недавно отец и сын зарыли топор войны.

С третьей женой Ольгой знаменитость прожила восемь лет. Супруга подарила Логинову двух мальчиков – Александра и Ивана.