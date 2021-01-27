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"Как внучка с дедом": появившийся с молодой женой Логинов оказался в центре внимания

Виктор Логинов. Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Звезда сериала "Счастливы вместе" вышла в свет с молодой женой. 45-летний Виктор Логинов и 21-летняя Мария Гуськова привлекли к себе всеобщее внимание.
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На днях состоялась премьера фильма "Кроличья лапа" Наны Джорджадзе. Лента повествует о романе жительницы Петербурга и архитектора из Франции. Правда, присутствующих на мероприятии интересовала совсем другая история любви – в зале находился актер Виктор Логинов с молодой красавицей-женой.

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"Их легко принять за дочь и отца", – шептались вокруг.

На пристальные взгляды окружающих Логинов и Гуськова не реагировали. Актер сериала "Счастлива вместе" по уши влюблен и уже планирует общих детей с избранницей. 24-летняя разница в возрасте счастью не помеха, считает артист.

Между тем у большинства пользователей Сети другое мнение. Есть версия, что Мария Гуськова просто-напросто использует звезду сериала. Дескать, получив порцию славы и полезные знакомства, коварная девушка выпорхнет из объятий Логинова.

"Как внучка с дедом", "Он, конечно, не нищук, но девчонка с ним связалась, так как хочет продвинуться на театральном поприще. Именно там она его и склеила. Как подвернется что-то приличнее – сразу ручкой помашет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Действительно папа с дочкой… И не только внешне) Сложно им будет", "Зачем в 21 год ей нужен трижды разведеный и многодетный. Где они берут таких дурех", "Типичная спасительница. Три жены были плохие, а я хорошая и у нас настоящая любовь. Сейчас согрею, обогрею, такая вся понимающая и бла бла бла. Мужики такими с радостью пользуются. Как начнет права качать выкинет и пойдет 5ю жену искать", – рассуждают интернет-пользователи.

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Автор: 27 января 2021, 16:13 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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Гена Букин из "Счастливы вместе" изменился до неузнаваемости

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