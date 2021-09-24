Жена актера Андрея Мерзликина подала на развод

В суде уже рассматривается заявление супруги знаменитости.

Звезда сериалов "Последний министр", "Территория", "Годунов. Продолжение" Андрей Мерзликин скоро, вероятно, сменит семейный статус. Жена актера, Анна, решила развестись.

Заявление о расторжении брака Мерзликина отнесла в Нагатинский районный суд в собственный день рождения. 23 сентября супруга знаменитости праздновала 41-летие. Причины краха семьи пока не известны.

Андрей Мерзликин и Анна Осокина (в девичестве – Прим. ред.) обменялись брачными клятвами 15 лет назад. У пары четверо наследников. Первенцу Андрея и Анны, Федору 14 лет. Также в семье подрастают 12-летняя Серафима и Евдокия, которой 11. Младшему ребенку Мерзликиных, Макару, пять лет. Анна работала директором и пиар-менеджером знаменитого супруга.

Андрей Мерзликин и его избранница не были замечены в скандалах, не провоцировали появление слухов. В начале этого, 2021 года, артист, общаясь с журналистами говорил, что мечтает сделать Анну счастливой. Андрей отмечал, что жена – его самый близкий друг и советчик. Мерзликин признавался также, что иногда в семье возникают конфликты. Ссоры, по словам артиста, случаются из-за ложных ожиданий. Звезда сериала "Территория" отмечала, что не может первой сделать шаг к примирению.