Стало известно о близости Мерзликина с известным актером в мужском туалете

"Помню, как из своего поселка я приехал на факультет, чтобы узнать во ВГИКе условия поступления, – вспоминает Мерзликин. – Стою у доски объявлений, а на меня облокотилась рука Армена Джигарханяна! И слышу его голос!" Разумеется, эта встреча стала потрясением.
Мерзликин так испугался неожиданной встречи с мэтром, что побежал в туалет. "Захожу в удобство помыть руки и вижу, что там стоит Алексей Владимирович Баталов, – вспоминает актер. – Тогда только прогремела "Москва слезам не верит", а я Баталова знал с детства, еще со времен фильма "Летят журавли".
Та близость к известному человеку в нужнике потрясла Андрея Мерзликин. Оказалось, что небожители – такие же простые люди. И даже ходят по нужде! "Я спешил домой рассказать маме, кого я видел вживую, – рассказал Мерзликин писательнице Татьяне Устиновой в программе "Мой герой" на канале ТВЦ. – И не просто видел, а в одном месте сходили руки помыть".
После этого Андрей начал учить басню, прозу и стихи, чтобы поступить во ВГИК. И стать в итоге одним из самых известных актеров страны. Сегодня он и сам – признанный мэтр и кумир для многих. Но встречи с ныне покойными Баталовым и Джигарханяном с теплом вспоминает по сей день.
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