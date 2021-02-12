Стало известно о близости Мерзликина с известным актером в мужском туалете

Андрей Мерзликин после окончании ВГИКа поступил на службу в театр Армена Джигарханяна. Он был занят в спектаклях: "Ревизор", "Пороховая бочка", "Безумный день, или женитьба Фигаро", "Она в отсутствие любви и смерти", "Театр-убийца". Но встреча с Арменом Джигарханяном случилась у него намного раньше.



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