Безрукова о домогательствах продюсера: Пригласил в гости, спрашивал о журналах для взрослых

Известная актриса Ирина Безрукова рассказала о навязчивом поклоннике из Китая.

На съемках в Поднебесной Ирина Безрукова столкнулась с домогательствами. Продюсер ленты не давал российской знаменитости прохода. Мужчина знал, что актриса несвободна и в страну приехала ненадолго, но это его нисколько не смущало.

Продюсер пытался ухаживать за Безруковой, например, присылал за ней роскошный лимузин. Ирина действия поклонника игнорировала. Однажды мужчина позвал Ирину к себе домой в гости. Россиянка завила ухажеру, что не может прийти одна, мол, в нашей культуре так не принято. На встречу Ирина Безрукова приехала с сопровождением – с режиссером картины и исполнителем главной роли.

Во время застолья продюсер через переводчицу начал выяснить у Ирины личные подробности. Спрашивал ее о нравственности и популярности журналов для взрослых в России.

Безрукова попыталась объяснить китайцу, что придерживается традиционных взглядов на отношения мужчины и женщины. Актриса предложила продюсеру встретиться в следующей жизни. Мужчина понял намек и прекратил настойчиво добиваться россиянки. "Без очереди подходите первым", – отбрила она ухажера.

По словам Безруковой, женщина, обладающая умом, в любой ситуации найдет выход. Мужчины боятся резкого отказа, поэтому, когда чувствуют отсутствие желания у дамы, просто переключаются на другую.