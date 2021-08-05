"Кашель с прожилками крови": жена и трехлетняя дочь госпитализированы вслед за Владимиром Стекловым

Звезда сериала "Кадетство" Владимир Стеклов уже неделю находится в больнице. У 73-летнего актера коронавирусная инфекция и 50% поражение легких. Супруге знаменитости Ирине Стекловой тоже диагностировали ковид. Некоторое время жена актера лечилась дома.
На днях COVID-19 заболела трехлетняя дочь Владимира Александровича и Ирины, Арина. У малышки поднялась высокая температура, появился кашель. Девочку и ее маму поместили детский стационар.
Актер и его избранница постоянно на связи. Для Стеклова, по словам его супруги, врачи разработали план лечения. Назначенный ему противовирусный препарат показывает эффективность. Температура Владимира Александровича стабилизировалась. Звезда "Кадетства" мечтает поскорее вернуться домой.
У самой Ирины Стекловой диагностировали вирусную пневмонию и пятипроцентное поражение легких. От госпитализации она отказывалась до последнего. Несмотря на то, что Ирина находится сейчас в детской больнице, ее лечением занимаются те же врачи, что работают с Владимиром Александровичем.
"Меня прокапали на дому, пока тошнит, головокружение и кашель с легкими прожилками крови", – рассказала о своем состоянии избранница звезды в личном "Инстаграм".
Дочери Стекловых после госпитализации стало немного лучше. "Аришку здесь будут наблюдать. Сегодня нет температуры у нее", – сообщила Ирина.
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