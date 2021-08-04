"Еще непонятно, как август переживу!": слегший Стеклов предчувствовал беду

Звезда сериалов "Кадетство" "Годунов", "Тайный знак" Владимир Стеклов неделю назад загремел в больницу. У знаменитости диагностировали ковид и поражение легких. Сейчас, по словам друзей, Стеклову стало немного лучше. Правда, о выписке слегшего с инфекцией 73-летнего артиста из медицинского учреждения пока говорить рано.
Незадолго до госпитализации Владимир Александрович был на кинофестивале "Алые паруса Артека". Тогда, общаясь с журналистами, актер признался, что хочет вакцинироваться, однако найти время для поездки в поликлинику не может.
Звезда сериала "Кадетство" отметила также, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в кино и в театре кризис. Происходящее Стеклов сравнил с панической атакой. Также выяснилось, что с некоторых пор Владимир Александрович боится что-либо планировать.
"Какие планы на сентябрь, о чем ты? Еще непонятно, как август переживу!" – сетовала знаменитость, судя по всему, предчувствуя беду.
Стеклов раньше считал, что твердо стоит на ногах. Пандемия COVID-19 лишила актера уверенности. Владимир Александрович единственный кормилец в семье. Дома знаменитость ждут молодая жена и трехлетняя дочь.
Добавим, еще недавно Владимира Стеклова можно было часто наблюдать в студиях различный скандальных ток-шоу. Звезда "Кадетства" не скрывает, что ходит на съемки этих программ ради денег. "Мне неудобно об этом говорить", – признается артист. Стеклов отметил, что не имеет постоянного дохода, так как не работает в репертуарном театре. С кино тоже не все складывается хорошо.
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