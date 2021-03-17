Теперь официально: появилась информация о тайной свадьбе Перри и Блума

Поклонники уже несколько лет живут в ожидании торжества звезд. Казалось, что виной всему ситуация в мире, однако, видимо, время пришло.

В прошлом году звезды стали родителями. Кэти родила Орландо дочку Дейзи. Она быстро оправилась после родов и уже через пару месяцев снова вернулась в привычный рабочий ритм. Сейчас певица все еще на пути к идеальному телу, но своих лишних килограммов она совсем не стесняется и призывает каждого любить себя вне зависимости от состояния и веса. Известно, что материнство ей очень по душе.

Отметим, свадьба пары планировалась еще до появления Дейзи на свет. Около двух лет назад возлюбленные обручились и приняли решение провести мероприятие в Японии. Им помешала внезапно охватившая мир пандемия. Церемонию пришлось отменить. Тогда все были уверены: возлюбленные лишь перенесли важное торжество на более спокойное время.

Однако все изменилось. Теперь западные СМИ подчеркивают, что пара, видимо, уже официально оформила отношения. Не так давно журналисты заметили исполнительницу на улице и сделали фото. На кадрах очевидно, что на пальце Кэти Перри красуется заветное кольцо.

Сообщается, что возлюбленные могли сыграть тайную свадьбу в кругу самых близких, чтобы не привлекать внимание прессы. Звезды не комментируют ситуацию. Увидит ли мир Орландо в роскошном костюме и Кэтти в белом платье – пока остается загадкой.

