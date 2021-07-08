Таз на голове: Волкова спустила с небес на землю щеголяющую по Парижу Литвинову

Екатерина Волкова из сериала "Скорая помощь" поделилась забавной историей.



54-летняя Рената Литвинова гостит в столице Франции на Неделе высокой моды. По улицам Парижа российская знаменитость щеголяет в роскошном наряде от известного бренда.

Литвинова появилась перед публикой в необычном платье пурпурного цвета со шлейфом. Объемный наряд держался на груди Ренаты благодаря резинке и подчеркивал хрупкость ее плеч. Образ звезда отечественного экрана дополнила ярко-розовыми сапожками и огромной шляпой темного оттенка. В личном микроблоге Литвинова сообщила, что в таком виде ходила ужинать.

В комментариях к публикации Ренаты Литвиновой отметилась звезда сериала "Скорая помощь" Екатерина Волкова. Актриса спустила коллегу по цеху с небес на землю, снизив градус пафоса забавной историей из собственного прошлого.

Волкова рассказала, что в детстве у нее тоже была юбка на резинке. Однажды мальчик случайно сел на ее подол и это привело к катастрофе. "И пришла моя очередь представлять свое имя в пианерском лагере 🤣🤣", – с юмором отметила Екатерина.

Подписчики тоже немного посмеялись над Литвиновой, отпустив свою фантазию в полет. Народ писал, что Рената гуляет по Парижу с тазом на голове, завернувшись в пододеяльник.

"Актуально для домохозяек, таз на голове 😍🔥", "Ну только Рената может надеть штору и выглядеть шикарно 🔥❤️👏", "Клевый пододеяльник", – рассуждали пользователи Сети.