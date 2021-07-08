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Сериалы
Принцесса Диана из сериала "Корона" с забинтованной грудью намекнула на смену пола

Принцесса Диана из сериала "Корона" с забинтованной грудью намекнула на смену пола

Актриса Эмма Коррин оказалась в центре внимания.
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25-летнюю актрису Эмму Коррин весь мир узнал благодаря участию в сериале от Netflix "Корона". Роль невестки британского монарха, принцессы Дианы, принесла девушке оглушительный успех и престижную награду – "Золотой глобус". Зрители и критики хвалили артистку за точное попадание в образ Леди Ди.

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Накануне Коррин вновь заставила говорить о себе. В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала серию черно-белых снимков, которые моментально стали резонансными. В кадре Эмма предстает с короткой стрижкой, туго перебинтованной грудью и в мужских шортах.

Звезда сериала "Корона" рассказала, что фото архивные. Дескать, сегодня она не использует эластичный бинт, так как купила специальный утягивающий бюст бандаж. Эмма поблагодарила фотографа, который запечатлел ее "такой новой, искренней и крутой".

Коррин рассказала также, что переживает сложный период. В ней происходят перемены, и она учится их принимать. В шапке профиля личного микроблога артистка намекнула на необычную гендерную идентичность указав местоимения "она/они". Подписчики пришли к выводу, что Эмма сменила пол.

Отметим, что о симпатии звезды сериала "Корона" к ЛГБТ-сообществу говорили еще в начале года. Эмма Коррин подробностей личной жизни не раскрывала и точных разъяснении по поводу собственной гендерной идентичности не давала. Исполнительница роли Дианы однажды назвала себя квиром – человеком, сексуальность которого не вписывается в существующие на данный момент рамки.

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Фото: Hubert Boesl/ dpa/ www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 11:46 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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