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Окт. 19, 2017
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Модель-трансгендер стала звездой Playboy

567

Обложку ноябрьского выпуска журнала Playboy украсит модель-трансгендер. Номер будет посвящен создателю и идеологу журнала Хью Хефнеру, который скончался 28 сентября. На обложке Playboy появится Инес Рау, сменившая пол в возрасте пятнадцати лет, сообщает Ura.ru.

По словам девушки, в ходе фотосессии для нового номера журнала она вспоминала о самых сложных периодах своего детства. Рау отметила, что все происходящее с ней сегодня приносит ей только счастье. Она добавила, что не могла и подумать, что ее фотография просто появится в Playboy, не говоря уже о снимке для обложки легендарного журнала. Dni.Ru собрали лучшие снимки моделей-трансгендеров в Instagram.

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