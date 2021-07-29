"Я не прав": звезда "Маленькой Веры" сообщила об итогах затянувшегося конфликта с экс-женой

Звезда фильма "Маленькая Вера" и сериала "Давай найдем друг друга" поделилась подробностями личной жизни.

Популярный актер Андрей Соколов в 2015 году разошелся с третьей супругой Ольгой Поповой. Развод был болезненным. Знаменитость долго не могла найти общий язык с бывшей возлюбленной. Яблоком раздора стала дочь пары Софья. Экс-супруги решали вопрос опеки над ребенком.

В свежем интервью Соколов сообщил, что наладил отношения с Поповой. Супруги решили помириться ради дочери и остаться друзьями. Актер считает Ольгу потрясающей мамой. Андрей признался, что иногда сам провоцировал конфликты.

"Конечно, я не прав во многих ситуациях, не умаляю свою вину", – поделилась звезда фильма "Маленькая Вера". Артист рад, что он и его супруга пришли к миру до того, как ситуация "перешла за черту невозврата".

На данный момент сердце Андрея Соколова свободно. Заводить серьезные романы актер не планирует.

Соколов называет себя счастливым человеком. Актер без ума от дочери, которой в этом году исполнится 11 лет, и с уважением относится к бывшей жене. Знаменитость с позитивом смотрит в будущее. Андрей уверен, что у него еще все впереди.