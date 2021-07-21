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Сериалы
Звезды сериала "Дочь посла" встретятся в новом проекте

Звезды сериала "Дочь посла" встретятся в новом проекте

Съемки начнутся в августе.
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Звезды популярной в России турецкой теленовеллы "Дочь посла" встретятся на площадке нового проекта. Актер Эрдал Кючюккемюрчю, сыгравший Гювена Челеби и Тюлин Эдже Язкан, исполнившая роль Менекше Эфеоглу, вместе снимутся в сериале "Разлука" (Ayrılık).

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Лента создается для телеканала Fox. Старт съемок назначен на август. Свет новая картина увидит в новом сезоне – осенью.

Сериал "Разлука" является ремейком британского проекта "Раскол" (The Split) – юридическая драма, выходившая в эфир на BBC в 2018 году. В центре сюжета – три сестры. Героини неожиданно встречают своего отца, которого не видели много лет.

По данным турецких СМИ, Эрдал Кючюккемюрчю заставил продюсеров сериала "Разлука" понервничать. Переговоры были долгими, актер все никак не мог дать согласие на работу. Общаясь с журналистами, Кючюккемюрчю сообщил, что его новый герой сильно отличается от персонажа из "Дочери посла".

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Публикация от Erdal Kucukkomurcu (@erdal_kucukkomurcu)

Как писали "Дни.ру", ранее муж звезды сериала "Дочь посла" Неслихан Атагюль рассказал о ее самочувствии. Актер Кадир Догулу уверил, что его супруга, вылечилась от тяжелого недуга. Неслихан взяла небольшой отпуск и возвращаться к работе пока не собирается. До этого, зимой 2021 года, стало известно, что у Неслихан Атагюль диагностировали "синдром дырявого кишечника".

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Кадр youtube.com
Автор: 21 июля 2021, 15:58 Источник: televizyongazetesi.com ✓ Надежный источник
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