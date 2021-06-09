"Дело дрянь": известная актриса Волкова и ее сын незаконно проникли к соседям

Популярная артистка Екатерина Волкова была вынуждена влезть на чужую территорию.

Звезда отечественных теленовелл Екатерина Волкова живет за городом. Вокруг особняка артистки большая огороженная территория, на которой свободно гуляют домашние животные.

Как призналась Волкова, несколько дней назад пропал ее кот по кличке Тиша. Артистка не переживала, так как питомец уже исчезал надолго и возвращался. В один прекрасный день, работая в саду, Екатерина услышала жалобное мяуканье. Знаменитость определила, что крик животного доносится с участка соседей. В щель в заборе Волкова увидела своего кота, который почему-то не мог попасть домой.

"Ну и начали мы с сыном операцию под названием "Спасение Тихона". Долго примеривали с какой стороны поставить стремянку, чтобы незаконно залезть на территорию соседей, которых не видно еще было в этом сезоне. Стремянка, надо сказать уже так себе, на ладан дышит. Пришлось вынести ее на улицу и со стороны ворот мы все же общими усилиями залезли, ну то есть я держала стремянку, а Богдан лез", – рассказала о своих приключениях Екатерина Волкова.

Когда кота удалось найти в густых кустах и крапиве стало понятно, что животное напугано и в руки не дается. Тиша испытывал сильнейшую боль. "Дело дрянь, подумала я", – написала Волкова в личном микроблоге. Огромных усилий стоило закрутить кота в одеяло и забрать домой.

Приехавший ветеринар сообщил, что, возможно, в Тишу выстрелили из травматического пистолета. Доктор отметил, что, если подтвердится перелом позвоночника, то питомца придется усыпить. К счастью, все обошлось, кот отделался ушибом. Сейчас, по словам Екатерины Волковой, ее любимец идет на поправку.