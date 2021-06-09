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Сериалы
"Дело дрянь": известная актриса Волкова и ее сын незаконно проникли к соседям

"Дело дрянь": известная актриса Волкова и ее сын незаконно проникли к соседям

Популярная артистка Екатерина Волкова была вынуждена влезть на чужую территорию.
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Звезда отечественных теленовелл Екатерина Волкова живет за городом. Вокруг особняка артистки большая огороженная территория, на которой свободно гуляют домашние животные.

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Как призналась Волкова, несколько дней назад пропал ее кот по кличке Тиша. Артистка не переживала, так как питомец уже исчезал надолго и возвращался. В один прекрасный день, работая в саду, Екатерина услышала жалобное мяуканье. Знаменитость определила, что крик животного доносится с участка соседей. В щель в заборе Волкова увидела своего кота, который почему-то не мог попасть домой.

"Ну и начали мы с сыном операцию под названием "Спасение Тихона". Долго примеривали с какой стороны поставить стремянку, чтобы незаконно залезть на территорию соседей, которых не видно еще было в этом сезоне. Стремянка, надо сказать уже так себе, на ладан дышит. Пришлось вынести ее на улицу и со стороны ворот мы все же общими усилиями залезли, ну то есть я держала стремянку, а Богдан лез", – рассказала о своих приключениях Екатерина Волкова.

Когда кота удалось найти в густых кустах и крапиве стало понятно, что животное напугано и в руки не дается. Тиша испытывал сильнейшую боль. "Дело дрянь, подумала я", – написала Волкова в личном микроблоге. Огромных усилий стоило закрутить кота в одеяло и забрать домой.

Приехавший ветеринар сообщил, что, возможно, в Тишу выстрелили из травматического пистолета. Доктор отметил, что, если подтвердится перелом позвоночника, то питомца придется усыпить. К счастью, все обошлось, кот отделался ушибом. Сейчас, по словам Екатерины Волковой, ее любимец идет на поправку.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 18:08 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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