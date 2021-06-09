"Мрачно, томно, тяжело": Акиньшина превратилась в надломленную женщину с трудной судьбой

Актриса Оксана Акиньшина сыграла суррогатную мать в новом сериале.

В Сети появился трейлер сериала "Контейнер", в котором актриса Оксана Акиньшина сыграла главную роль. Лента, состоящая из восьми эпизодов, будет выходить на видеосервисе START.

В центре сюжета картины 27-летняя Александра. Девушка вынашивает малыша для очень богатой четы. Незадолго до родов героиня сериала "Контейнер" переезжает в дом к биологическим родителям ребенка. Жизнь в особняке становится кошмаром для всех персонажей ленты.

По словам Оксаны Акиньшиной, ее героиня Александра – сильный, но надломленный человек. Она оказывается заложницей обстоятельств. На площадке ленты Акиньшина превращалась в женщину с трудной судьбой. Александра ждет перемен, но все идет не так, как она хочет. Артистка считает, что история, рассказанная в сериале "Контейнер", реалистична. В ленте нет однозначно хороших и плохих персонажей, отметила Оксана.

Пользователи Сети уже отреагировали на выход трейлера сериала "Контейнер". Тема суррогатного материнства некоторым показалась заезженной, однако актерский состав очень обрадовал зрителей. Любители сериалов тепло приняли ролик.

"Акиньшина, Янковский... будем посмотреть🤔(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "И после этого люди жалуются на российский кинематограф, по моему надо замечать изменения, которые есть и уже большие ", "Россияне опять о своей жизни горемычной кино придумали", "Как всегда, мрачно, томно, тяжело. Все в духе России", – рассуждают пользователи Сети.