Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Среда
9 июня
Лента новостей
17:49
Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
17:36
В России предложили увеличить пенсию для многодетных родителей
17:32
"Мрачно, томно, тяжело": Акиньшина превратилась в надломленную женщину с трудной судьбой
17:14
Всплыла информация об уходе беременной наследницы Легкоступовой
17:11
"Тяжело работающая девочка": Соловьев приласкал Бузову с ее ролью во МХАТе
17:11
В подмосковной деревне нашли 7 килограммов наркотика
17:05
50-летняя Орбакайте поразила народ раскрепощенностью
16:37
Алсу неоднозначно отреагировала на слухи о разводе с мужем
16:29
Звезда фильма "Мстители" и сериала "Ванда/Вижн" тайно вышла замуж и случайно проговорилась об этом
16:28
Манукян взорвался из-за подлости близкой подруги Киркорова: Верх лицемерия
16:23
Нинидзе показала интимные забавы с Виторганом
16:14
Аналитик Егоров назвал возможные сроки ухода Лукашенко: Белорусская революция не закончилась
16:00
Джигурда бросился спасать затравленную Бузову
15:52
Борщева высказалась о романе с пойманным на измене Слепаковым
15:51
Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра
15:50
Решетова показала очень личные кадры с сыном от Тимати
15:48
Похоронившего карьеру историей с насилием и каннибализмом актера заперли в лечебнице
15:39
Пригожин взял на себя вину за скандал с Бузовой: Великие актеры переворачиваются в гробу
15:04
Частный детектив "слил" жене Слепакова видео его грязной измены
15:04
Появилось уникальное фото Жуковой с новорожденным сыном
15:02
"В себя придите!": взбешенный Манукян взорвался из-за оскорблений экс-продюсера Лободы
14:40
"Больна?": скрывающие дочь Чумаков и Ковальчук вызвали подозрения публики
14:37
Мишуков из "Содержанок" о крахе брака: Последние два года были невыносимы
14:30
"Как вам не стыдно!": затравленная Мишулина раскрыла правду о внезапном появлении брата
14:24
"Боюсь выходить на улицу": Соседов пожаловался на угрозы экс-избранника Максаковой
14:21
"Раздела догола": Садальский дал пощечину наглой Максаковой
14:19
"Ситуация переступила границы уголовного кодекса": Новиков в шоке от бесстыдства жулья рядом с Зайцевым
14:16
В Курске дети прокатились на крыше внедорожника и привлекли внимание прокуратуры
14:15
Здание Мособлдумы передали Москве
14:03
Популярного певца госпитализировали с коронавирусом
13:55
"Счастье остаться вдвоем": торжествующий победу над Фриске Шепелев показал новую любовь
13:51
"Огнище": Киркорова заметили с мускулистым красавцем после гей-скандала
13:50
Власти Москвы заявили об ужесточении контроля за ношением масок и перчаток
13:43
Марина Кравец потрясена внезапным уходом близкого
13:36
Гагарина сорвалась из-за вопроса о бывшем муже
13:32
"Не каждый выдержит": крик души измотанного Бурака Озчивита на фоне финала "Основания: "Осман"
13:19
Гендиректор Black Star высказался о конфликте с Тимати
13:15
Трамп в женских брюках смутил американский народ
13:05
"Выпадаю из жизни": грустная Бородина прервала молчание после слухов о разводе
13:03
Обозреватель Федоров считает Россию главным козырем Белоруссии в разговоре с Западом
12:59
Родственники запустили могилу Николая Караченцова
12:52
Жительница Архангельской области убила неряшливого отца
12:46
Сболтнувшая лишнее Маркл бросилась в ноги Миддлтон
12:34
На угольном разрезе в Бурятии прогремел взрыв
12:28
Убитая горем Порошина сделала публичное заявление
12:24
В Адлере застрелили двух судебных приставов
12:23
"Крутой вычеркнул": Агутин раскрыл правду о крушении карьеры "Отпетых мошенников"
12:12
Асмус объявила о новом избраннике после обнародования деталей личной жизни Харламова
12:08
"Мальчик придет": Ковальчук и Чумаков сделали заявление о втором ребенке
12:06
Казахстан поставил "союзную" подножку России – журналист Курманов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Спикер Сената Чехии: считаем Тихановскую президентом Белоруссии
Дочь Миронова заткнула выскочку Бузову за роль во МХАТ
"Ничего из себя не представляют": взбешенный Соседов раскатал приглашенную во МХАТ Бузову
Сексуальная Семенович объявила войну похабщине и пошлости
"Проклятие Иванушек": неадекватное поведение Григорьева-Апполонова встревожило публику
"Прости меня!": Малахов рухнул на колени перед рыдающей Максаковой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"Мрачно, томно, тяжело": Акиньшина превратилась в надломленную женщину с трудной судьбой

"Мрачно, томно, тяжело": Акиньшина превратилась в надломленную женщину с трудной судьбой

Актриса Оксана Акиньшина сыграла суррогатную мать в новом сериале.
прочитано 159 раз

В Сети появился трейлер сериала "Контейнер", в котором актриса Оксана Акиньшина сыграла главную роль. Лента, состоящая из восьми эпизодов, будет выходить на видеосервисе START.

ПО ТЕМЕ

Кричащий от удовольствия Козловский запрыгнул в койку к Акиньшиной

Жмутся друг к другу: ветреного Козловского сняли с экс-возлюбленной Петрова

В центре сюжета картины 27-летняя Александра. Девушка вынашивает малыша для очень богатой четы. Незадолго до родов героиня сериала "Контейнер" переезжает в дом к биологическим родителям ребенка. Жизнь в особняке становится кошмаром для всех персонажей ленты.

По словам Оксаны Акиньшиной, ее героиня Александра – сильный, но надломленный человек. Она оказывается заложницей обстоятельств. На площадке ленты Акиньшина превращалась в женщину с трудной судьбой. Александра ждет перемен, но все идет не так, как она хочет. Артистка считает, что история, рассказанная в сериале "Контейнер", реалистична. В ленте нет однозначно хороших и плохих персонажей, отметила Оксана.

Пользователи Сети уже отреагировали на выход трейлера сериала "Контейнер". Тема суррогатного материнства некоторым показалась заезженной, однако актерский состав очень обрадовал зрителей. Любители сериалов тепло приняли ролик.

"Акиньшина, Янковский... будем посмотреть🤔(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "И после этого люди жалуются на российский кинематограф, по моему надо замечать изменения, которые есть и уже большие ", "Россияне опять о своей жизни горемычной кино придумали", "Как всегда, мрачно, томно, тяжело. Все в духе России", – рассуждают пользователи Сети.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 17:32 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Акиньшина обнималась с Воробьевым на премии

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Приглашаю на шашлыки": безжалостная Гордон разнесла Киркорова после скандала с Лободой

Юрист возмущена ситуацией
Шоу-бизнес

Трусы наизнанку: раздевшаяся на публике Волочкова стала посмешищем

Балерина появилась в провокационном виде
Шоу-бизнес

"Счастье остаться вдвоем": торжествующий победу над Фриске Шепелев показал новую любовь

Ведущий рассказал о сокровенных моментах радости
Шоу-бизнес

"Ситуация переступила границы уголовного кодекса": Новиков в шоке от бесстыдства жулья рядом с Зайцевым

Аферисты и жулики взяли в оборот кутюрье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+