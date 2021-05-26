Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

В МИД России предупредили о катастрофе в Крыму: Последствия труднопредсказуемые
Что известно о победителях "Евровидения-2021": гей-скандал и слухи о наркотиках
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Среда
26 мая
Лента новостей
15:31
"Дни.ру" раздают подарки: сертификат на две ночи в роскошном отеле Movenpick в Москве
15:16
Кадони наплевал на чувства Бузовой и поддержал Манукяна
15:05
Звезда "Кривого зеркала" Морозов раскрыл правду о гулянках Меладзе с девочками и шампанским
15:04
Взбешенная Джоли возмутилась несправедливым судом
14:45
Жмутся друг к другу: ветреного Козловского сняли с экс-возлюбленной Петрова
14:45
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об экстренной посадке самолета в Минске
14:31
В нашей разлуке виню себя: Виктор Дробыш раскрыл тайну о связи с Пугачевой
14:12
Веденская рассказала об измене мужа с известной актрисой
14:07
Ульяновску область захватили мошки-убийцы
14:00
Нюша заговорила о проблемах с беременностью: По врачебным показаниям
13:57
"Не такой я себе представляла Анну Каренину": Светлану Ходченкову взяли в первый российский сериал от Netflix
13:55
Политолог Шариков назвал предстоящую встречу Путина и Байдена исторической
13:54
"Сельская самодеятельность": Волочкову перепутали с продавщицей в местном ларьке
13:50
В Барнауле водитель сбил выбежавшую на дорогу девочку
13:33
"Ни украсть, ни покараулить": Дробыш гневно припечатал тиктокершу Валю Карнавал
13:24
Имя другое: Нюша передумала называть трехлетнюю дочь Симбой
13:13
Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток
12:52
"Я умираю": получившая "дыру в голове" актриса Веденская прощалась с жизнью
12:51
Пугачева публично обратилась к Киркорову впервые после конфликта
12:33
В московском метро завелся охотник за женскими ягодицами
12:21
Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов: Террор нужно остановить
12:10
Бледанс нашла работу для сына с синдромом Дауна
12:01
Школьницы надругались над девочкой с Барнауле
11:38
Жителя Петербурга избили бутылкой в парке
11:36
Тяжелобольной Моисеев ошарашил народ внезапным появлением на юбилее Орбакайте
11:33
Наркозависимая звезда сериала "Друзья" оправдалась за странное поведение на интервью
11:23
В Кузбассе поезд насмерть сбил мужчину
11:11
Лукашенко сделал заявление об инциденте с посадкой самолета в Минске
11:04
В контейнере на заводе в Москве нашли труп
11:02
"Вы что устраиваете тут?": экс-супруга Епифанцева получила неожиданное предложение в эфире у Корчевникова
10:49
В Томской области семейство отлупило инспектора ДПС
10:47
"Очень полная и совсем без волос": к неузнаваемой Заворотнюк вернулся рак после длительной ремиссии
10:33
"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова
10:32
Лукашенко о недоброжелателях Белоруссии: Перешли от организации бунтов к этапу удушения
10:29
В Подмосковье у водителя нашли 200 таблеток ЛСД
10:29
"Грустно и стыдно": семья не может достойно похоронить вдову Леонида Филатова
10:16
Под Москвой снесли столетний дом
10:08
На Украине призвали ЕС наказать Россию за инцидент с самолетом в Белоруссии
09:52
"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику
09:14
Победившую ковид Фрейндлих встретили громким свистом
09:11
Погиб человек: во Флориде разбился вертолет
08:55
Есть жертвы: российский корабль опрокинул японскую шхуну
08:43
В Сети предрекли Байдену провал на переговорах с Путиным
08:40
"Что с Валей?": сильно сдавший Юдашкин встревожил народ
08:29
"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину
08:25
В России собираются ввести новые тарифы на теплоснабжение
06:07
Мистика: неожиданная находка в доме мужа Седоковой шокировала народ
04:09
Народ потерял дар речи от раздвинувшей ноги Асмус
02:07
"Сбросила 20 лет!": Долина с распальцовкой вышла к народу в кроссовках и трениках
23:57
Военный эксперт Леонков бьет тревогу: США придумали новый способ уничтожить Россию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потребовалась помощь психотерапевта
Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец
Режим Лукашенко превратил Белоруссию в Северную Корею в центре Европы – Тихановская
Белорусские диспетчеры угрожали сбить самолет с Протасевичем – оппозиционер Латушко
МИД России о заявлении Тихановской по поводу задержанной россиянки: Наглая ложь
Политолог Корнилов о задержанном в Минске Протасевиче: Даст много разоблачающих Запад показаний
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Жмутся друг к другу: ветреного Козловского сняли с экс-возлюбленной Петрова

Жмутся друг к другу: ветреного Козловского сняли с экс-возлюбленной Петрова

Данила Козловский снимается в новом сериале. У непостоянного артиста красивая партнерша.
прочитано 389 раз

Данила Козловский вот уже несколько месяцев не сходит со страниц прессы. Общественность интересуют перипетии в личной жизни актера. Не так давно звезда кино и сериалов бросила невесту – модель Ольгу Зуеву. Актер забыл о родившей ему дочь манекенщице и переключился на коллегу по цеху Оксану Акиньшину.

ПО ТЕМЕ

"Незабываемый опыт": Данила Козловский объявил о завершении эпохи

Оставивший Фандеру Янковский обнимал на презентации другую

 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Поговаривают, что роман Козловского и Акиньшиной начался на съемках фильма "Чернобыль". Дескать, актеры играли влюбленных и немного увлеклись.

Сегодня Данила Козловский снимается в сериале режиссера Валерия Тодоровского "Надвое". Партнершей актера в проекте стала Ирина Старшенбаум. В личном микроблоге Тодоровского появилось фото с площадки. Кинематографист запечатлел, как Ирина и Данила, облаченные в теплые куртки, жмутся друг к другу на холоде.

Отметим, в сериале "Надвое" также снимается экс-возлюбленный Ирины Старшенбаум – звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров. Козловский и Петров играют в ленте офисных работников, которых отправляют в командировку. В поездке герои картины знакомятся с девушками. Дамы переворачивают все в жизнях персонажей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от valera62 (@valera62)

Напомним, Ольга Зуева и Данила Козловский были парой несколько лет. 2 марта 2020 года у знаменитостей родилась дочь Ода Валентина. Официально модель и актер отношения не оформляли, более того, после появления ребенка ветреный Данила нашел другую. Дочь Козловского проживает в США и носит фамилию матери.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2021, 14:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успех обеспечен: у Козловского и Петрова теперь все "Надвое"

комментарии

Ответить:

Гость737882
Пожаловаться Ответить
Сколько же они ей заплатили, за прикрытие.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Звезда "Кривого зеркала" Морозов раскрыл правду о гулянках Меладзе с девочками и шампанским

Артист раскрыл карты
Шоу-бизнес

"Вы что устраиваете тут?": экс-супруга Епифанцева получила неожиданное предложение в эфире у Корчевникова

Возлюбленный сделал Веденской приятный сюрприз
Шоу-бизнес

"Грустно и стыдно": семья не может достойно похоронить вдову Леонида Филатова

Родные артистки оказались в стесненном положении
Шоу-бизнес

"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова

Трагедия с продюсером

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+