Жмутся друг к другу: ветреного Козловского сняли с экс-возлюбленной Петрова

Данила Козловский снимается в новом сериале. У непостоянного артиста красивая партнерша.

Данила Козловский вот уже несколько месяцев не сходит со страниц прессы. Общественность интересуют перипетии в личной жизни актера. Не так давно звезда кино и сериалов бросила невесту – модель Ольгу Зуеву. Актер забыл о родившей ему дочь манекенщице и переключился на коллегу по цеху Оксану Акиньшину.

Поговаривают, что роман Козловского и Акиньшиной начался на съемках фильма "Чернобыль". Дескать, актеры играли влюбленных и немного увлеклись.

Сегодня Данила Козловский снимается в сериале режиссера Валерия Тодоровского "Надвое". Партнершей актера в проекте стала Ирина Старшенбаум. В личном микроблоге Тодоровского появилось фото с площадки. Кинематографист запечатлел, как Ирина и Данила, облаченные в теплые куртки, жмутся друг к другу на холоде.

Отметим, в сериале "Надвое" также снимается экс-возлюбленный Ирины Старшенбаум – звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров. Козловский и Петров играют в ленте офисных работников, которых отправляют в командировку. В поездке герои картины знакомятся с девушками. Дамы переворачивают все в жизнях персонажей.

Напомним, Ольга Зуева и Данила Козловский были парой несколько лет. 2 марта 2020 года у знаменитостей родилась дочь Ода Валентина. Официально модель и актер отношения не оформляли, более того, после появления ребенка ветреный Данила нашел другую. Дочь Козловского проживает в США и носит фамилию матери.