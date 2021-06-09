Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Среда
9 июня
Лента новостей
17:49
Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
17:36
В России предложили увеличить пенсию для многодетных родителей
17:32
"Мрачно, томно, тяжело": Акиньшина превратилась в надломленную женщину с трудной судьбой
17:14
Всплыла информация об уходе беременной наследницы Легкоступовой
17:11
"Тяжело работающая девочка": Соловьев приласкал Бузову с ее ролью во МХАТе
17:11
В подмосковной деревне нашли 7 килограммов наркотика
17:05
50-летняя Орбакайте поразила народ раскрепощенностью
16:37
Алсу неоднозначно отреагировала на слухи о разводе с мужем
16:29
Звезда фильма "Мстители" и сериала "Ванда/Вижн" тайно вышла замуж и случайно проговорилась об этом
16:28
Манукян взорвался из-за подлости близкой подруги Киркорова: Верх лицемерия
16:23
Нинидзе показала интимные забавы с Виторганом
16:14
Аналитик Егоров назвал возможные сроки ухода Лукашенко: Белорусская революция не закончилась
16:00
Джигурда бросился спасать затравленную Бузову
15:52
Борщева высказалась о романе с пойманным на измене Слепаковым
15:51
Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра
15:50
Решетова показала очень личные кадры с сыном от Тимати
15:48
Похоронившего карьеру историей с насилием и каннибализмом актера заперли в лечебнице
15:39
Пригожин взял на себя вину за скандал с Бузовой: Великие актеры переворачиваются в гробу
15:04
Частный детектив "слил" жене Слепакова видео его грязной измены
15:04
Появилось уникальное фото Жуковой с новорожденным сыном
15:02
"В себя придите!": взбешенный Манукян взорвался из-за оскорблений экс-продюсера Лободы
14:40
"Больна?": скрывающие дочь Чумаков и Ковальчук вызвали подозрения публики
14:37
Мишуков из "Содержанок" о крахе брака: Последние два года были невыносимы
14:30
"Как вам не стыдно!": затравленная Мишулина раскрыла правду о внезапном появлении брата
14:24
"Боюсь выходить на улицу": Соседов пожаловался на угрозы экс-избранника Максаковой
14:21
"Раздела догола": Садальский дал пощечину наглой Максаковой
14:19
"Ситуация переступила границы уголовного кодекса": Новиков в шоке от бесстыдства жулья рядом с Зайцевым
14:16
В Курске дети прокатились на крыше внедорожника и привлекли внимание прокуратуры
14:15
Здание Мособлдумы передали Москве
14:03
Популярного певца госпитализировали с коронавирусом
13:55
"Счастье остаться вдвоем": торжествующий победу над Фриске Шепелев показал новую любовь
13:51
"Огнище": Киркорова заметили с мускулистым красавцем после гей-скандала
13:50
Власти Москвы заявили об ужесточении контроля за ношением масок и перчаток
13:43
Марина Кравец потрясена внезапным уходом близкого
13:36
Гагарина сорвалась из-за вопроса о бывшем муже
13:32
"Не каждый выдержит": крик души измотанного Бурака Озчивита на фоне финала "Основания: "Осман"
13:19
Гендиректор Black Star высказался о конфликте с Тимати
13:15
Трамп в женских брюках смутил американский народ
13:05
"Выпадаю из жизни": грустная Бородина прервала молчание после слухов о разводе
13:03
Обозреватель Федоров считает Россию главным козырем Белоруссии в разговоре с Западом
12:59
Родственники запустили могилу Николая Караченцова
12:52
Жительница Архангельской области убила неряшливого отца
12:46
Сболтнувшая лишнее Маркл бросилась в ноги Миддлтон
12:34
На угольном разрезе в Бурятии прогремел взрыв
12:28
Убитая горем Порошина сделала публичное заявление
12:24
В Адлере застрелили двух судебных приставов
12:23
"Крутой вычеркнул": Агутин раскрыл правду о крушении карьеры "Отпетых мошенников"
12:12
Асмус объявила о новом избраннике после обнародования деталей личной жизни Харламова
12:08
"Мальчик придет": Ковальчук и Чумаков сделали заявление о втором ребенке
12:06
Казахстан поставил "союзную" подножку России – журналист Курманов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Спикер Сената Чехии: считаем Тихановскую президентом Белоруссии
Дочь Миронова заткнула выскочку Бузову за роль во МХАТ
"Ничего из себя не представляют": взбешенный Соседов раскатал приглашенную во МХАТ Бузову
Сексуальная Семенович объявила войну похабщине и пошлости
"Проклятие Иванушек": неадекватное поведение Григорьева-Апполонова встревожило публику
"Прости меня!": Малахов рухнул на колени перед рыдающей Максаковой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Звезда фильма "Мстители" и сериала "Ванда/Вижн" тайно вышла замуж и случайно проговорилась об этом

Звезда фильма "Мстители" и сериала "Ванда/Вижн" тайно вышла замуж и случайно проговорилась об этом

Актриса Элизабет Олсен скрывает подробности личной жизни.
прочитано 219 раз

Звезда сериала "Ванда/Вижен" и фильма "Мстители" Элизабет Олсен с 2016 года встречается с музыкантом Робби Арнеттом. Два года назад влюбленные помолвились. Общественность ожидала пышного бракосочетания, но этого не сучилось.

ПО ТЕМЕ

У Кларка Кента из сериала "Тайны Смолвиля" родился второй ребенок

Подробности быстрой и тайной свадьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Между тем появились слухи, что Олсен и Арнетт сыграли тайную свадьбу. Сплетни спровоцировала сама Элизабет. Общаясь со звездой сериала "Теория Большого взрыва" Кейли Куоко, "мстительница" назвала Робби своим мужем. Сообразив, что проговорилась, Олсен поспешила увести разговор в сторону.

Сетевые детективы решили найти в Сети хоть какие-нибудь свидетельства бракосочетания, но их усилия оказались тщетными. С Элизабет Олсен пытались связаться представители СМИ, но та держит глухую оборону.

Отметим, Элизабет и Робби ведут очень закрытый образ жизни. Актриса и музыкант не говорят о своих отношениях публично.

Напомним, Элизабет Олсен является младший сестрой близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Долгое время артистка скрывала связь с актрисами, так как боялась, что слава родственниц повлияет на ее карьеру. Ранее, работая на телевидении, Элизабет использовала псевдоним. Более того, Олсен-младшую пугала бешеная популярность близнецов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Kay Blake / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 16:29 Источник: The Mirror ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Это был паршивый год": Джордж Клуни рассказал о неизлечимой болезни сына

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Крутой вычеркнул": Агутин раскрыл правду о крушении карьеры "Отпетых мошенников"

Коллективу угрожали
Шоу-бизнес

"Раздела догола": Садальский дал пощечину наглой Максаковой

Актер не терпит лицемерия
Шоу-бизнес

"Счастье остаться вдвоем": торжествующий победу над Фриске Шепелев показал новую любовь

Ведущий рассказал о сокровенных моментах радости
Шоу-бизнес

"Ситуация переступила границы уголовного кодекса": Новиков в шоке от бесстыдства жулья рядом с Зайцевым

Аферисты и жулики взяли в оборот кутюрье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+