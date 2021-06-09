Звезда фильма "Мстители" и сериала "Ванда/Вижн" тайно вышла замуж и случайно проговорилась об этом

Актриса Элизабет Олсен скрывает подробности личной жизни.

Звезда сериала "Ванда/Вижен" и фильма "Мстители" Элизабет Олсен с 2016 года встречается с музыкантом Робби Арнеттом. Два года назад влюбленные помолвились. Общественность ожидала пышного бракосочетания, но этого не сучилось.

Между тем появились слухи, что Олсен и Арнетт сыграли тайную свадьбу. Сплетни спровоцировала сама Элизабет. Общаясь со звездой сериала "Теория Большого взрыва" Кейли Куоко, "мстительница" назвала Робби своим мужем. Сообразив, что проговорилась, Олсен поспешила увести разговор в сторону.

Сетевые детективы решили найти в Сети хоть какие-нибудь свидетельства бракосочетания, но их усилия оказались тщетными. С Элизабет Олсен пытались связаться представители СМИ, но та держит глухую оборону.

Отметим, Элизабет и Робби ведут очень закрытый образ жизни. Актриса и музыкант не говорят о своих отношениях публично.

Напомним, Элизабет Олсен является младший сестрой близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Долгое время артистка скрывала связь с актрисами, так как боялась, что слава родственниц повлияет на ее карьеру. Ранее, работая на телевидении, Элизабет использовала псевдоним. Более того, Олсен-младшую пугала бешеная популярность близнецов.