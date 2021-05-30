Подробности быстрой и тайной свадьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Кэрри Саймондс стала женой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Свадьбу пара сыграла тайно. Мероприятие прошло в Вестминстерском соборе, вход в который по этому случаю ограничили на несколько часов.
Гостей было немного, не более 30 человек – только родственники и близкие друзья брачующихся. Круг приглашенных Джонсону и Саймондс пришлось ограничить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Интересно, что никто из подчиненных не знал о планах премьер-министра отправиться к алтарю.
По свидетельствам очевидцев, в церкви присутствовал маленький сын Бориса и Кэрри – Уилфред. Ребенку влюбленных только год.
56-летнего жениха и 33-летнюю невесту обвенчали за полтора часа. Саймондс прошлась по проходу, влюбленные обменялись клятвами и скрепили союз поцелуем. Как отметили гости свадьбы, Борис и Кэрри казались невероятно счастливыми.
Отметим, для Джонсона этот брак третий, Саймондс, в свою очередь, связала себя узами брака впервые. Напомним, влюбленные знакомы уже много лет. В 2012-м Кэрри работала на политика. Она трудилась в предвыборном штабе, когда тот избирался в мэры Лондона. О романе пары стало известно два года назад, а в апреле 2020-го у пары появился общий ребенок.
Добавим, официально у Бориса Джонсона пятеро детей. Между тем ходят слухи, что у любвеобильного политика есть еще внебрачные отпрыски.
Популярные темы форума
УЭФ влюбился.
Что думаете по поводу Лукашенко?
Мечты УЭФа.....
Любимый не хочет жениться
седые волосы что делать
😡
Боюсь
🐔🐔🐔🐓
Не могу начать новые отношения
Бухгалтер