Убитая горем Порошина сделала публичное заявление

Артистка Мария Порошина сообщила о сборе средств для лечения Янина.

Актриса Мария Порошина не смогла остаться безучастной в судьбе актера Алексея Янина. Сейчас он проходит тяжелый курс реабилитации после инсульта.

Восстановление слишком дорого обходится семье Янина, поэтому родственникам приходится обращаться за помощью коллег и поклонников. Так, Мария Порошина в своих социальных сетях попросила подписчиков поучаствовать в сборе средств для актера Алексея Янина.

Также Порошина отметила, что в современном мире очень просто помочь другим, даже незнакомым людям, и призвала доказывать добро поступками, а не словами. Также она пожелала родственникам Алексея терпения и сил.

"Совершить доброе дело – просто! Например, помочь тому человеку, который в этом нуждается. В 2015 году произошло страшное…. У нашего коллеги случился инсульт. Чтобы помочь Алексею Янину, нужно открыть ссылку в шапке моего профиля", – искренне написала Мария Порошина.



Подписчики артистки с трепетом и пониманием отнеслись к посту. Многие не остались в стороне: переводили средства, желали здоровья, подбадривали словом.

"Выздоравливай, Алексей, ты же сильный", "Перевела сколько смогла", "Очень жалко этого актера, человека. Ну, пусть хоть кто-то выздоровеет, встанет на ноги. Очень хочется, чтобы случилось чудо, чтобы Алексей восстановился", – написали фолловеры.

Отметим, что последнее время состояние Алексея Янина улучшается. Сейчас он может самостоятельно есть и разговаривать, чего не наблюдалось еще год назад. Однако левая часть тела актера по-прежнему парализована.