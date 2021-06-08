"Проблемы в себе искать надо": жалующуюся на отсутствие счастья в браке с Харламовым Асмус жестко осадили

Звезда сериала "Интерны" снимается в новой картине "Хочу замуж". Кристине Асмус досталась в проекте главная роль. Персонаж артистки – телеведущая Люба, жизнь которой меняется с появлением мужчины.
Работая над образом героини, Кристина переосмыслила личный опыт отношений. Артистка, судя по всему, пришла к выводу, что была несчастна в браке с юмористом Гариком Харламовым.
В личном микроблоге Асмус отметила, что фильм "Хочу замуж" демонстрирует то, как важно для пары уметь общаться. Женщина, по словам Кристины, не должна подстраиваться под избранника, задвигая себя на второй план, и картина показывает это. Такая позиция, по мнению знаменитости, еще никого не сдала счастливым. "Прям моя история", – заметила актриса.
Некоторые подписчики на откровения звезды отреагировали с долей скепсиса. По мнению интернет-общественности, Кристина, будучи женой Гарика, не казалась ущемленной в чем-либо. Более того, как считают критики, развод оказался очень выгодным для Асмус предприятием – Харламов отдал ей загородный особняк.
"А вам муж мешал делать то, что вам важно? У вас не было свободы? Судя по вашим ролям, свободы у вас было достаточно. Может все-таки проблемы в себе искать надо", – жестко осадили Кристину пользователи Сети.
Отметим, Гарик Харламов тем временем, по слухам, строит новые отношения. Юмористу приписывают роман с актрисой Катериной Ковальчук, известной по сериалу "Крепостная".
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