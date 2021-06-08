Роман?: Дженнифер Энистон запечатлели в объятиях несостоявшегося любовника

Звезды ситкома "Друзья" дали повод для слухов.



В Сети активно обсуждается откровенное признание актеров Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера. Исполнители ролей Рэйчел и Росса в сериале "Друзья" рассказали, что были влюблены друг в друга. Знаменитости осознали взаимное влечение еще во время съемок первого сезона. Как пара Энистон и Швиммер так и не состоялись. У артистов не хватило решимости для серьезных отношений.

С тех пор фанаты надеются, что когда-нибудь Дженнифер и Дэвид сойдутся. Ко всему прочему, обе знаменитости сейчас свободны. В феврале 2018-го артистка развелась с супругом и коллегой по цеху Джастином Теру. Швиммер, в свою очередь, разошелся с женой за год до этого.

Дженнифер и Дэвид, к слову, сами провоцируют домыслы о том, что роман возможен. В личном микроблоге Швиммер опубликовал снимок, который, судя по всему, создан недавно, в перерыве между дублями. В кадре Энистон утопает в объятиях актера, нежно прижимаясь к его груди. Знаменитости кажутся счастливыми.

Напомним, недавно звезды "Друзей" собрались, чтобы подарить миру спецвыпуск ленты. Премьера проекта состоялась 27 мая и наделала много шума. В шоу "Друзья. Воссоединение" появились все звезды проекта.